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Natureza

Brasil recebe 50 ararinhas-azuis, extintas no país há 20 anos

Cinquenta ararinhas estavam em cativeiro na Alemanha e vão passar por processo de reinserção ao habitat natural

Publicado em 03 de Março de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 14:13
Ararinhas-azuis que estavam em cativeiro na Alemanha chegam ao Brasil para processo de reinserção ao habitat natural Crédito: Divulgação / Artigos acadêmicos sobre Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP)
AGÊNCIA BRASIL - Cinquenta ararinhas-azuis devem desembarcar no Brasil, na tarde desta terça-feira (3), no Aeroporto de Petrolina, em Senador Nilo Coelho (PE). As aves, vindas da Alemanha, serão levadas para a cidade de Curaçá, na Bahia, onde um centro de reprodução foi construído especialmente para elas.
De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por medida de segurança, as araras vão passar por um período de quarentena para adaptação e treinamento. Depois disso, serão soltas na natureza para viver em vida livre. A primeira soltura está prevista para 2021. O ICMBio informou que existem hoje pelo mundo 163 aves da espécie.
Segundo o instituto a data  3 de março  foi escolhida por ser o Dia Internacional da Vida Selvagem, com objetivo de lembrar a fauna e a flora do planeta, assim como alertar para os perigos do tráfico de animais silvestres no mundo.

PARCERIA

O ICMBio e a organização não governamental Association for the Conservation of Threatend Parrots (ACTP), da Alemanha, firmaram no ano passado um acordo que oficializou a vinda das ararinhas do país europeu para o Brasil. Entre os parceiros, estão, além da ONG alemã ACTP, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil), o Criadouro Fazenda Cachoeira, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade de São Paulo (USP).
Ararinhas-azuis que estavam em cativeiro na Alemanha chegam ao Brasil para processo de reinserção ao habitat natural Crédito: Divulgação / Artigos acadêmicos sobre Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP)

HISTÓRICO

As aves foram descobertas no início do século 19 pelo naturalista alemão Johann Baptist von Spix. A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), espécie exclusiva do bioma da caatinga brasileira, que se se concentra na Região Nordeste do Brasil, teve sua população dizimada pela ação do homem. O último exemplar conhecido na natureza desapareceu em outubro de 2000, por ser alvo de caçadores e traficantes de animais. informou o Instituto.
O ICMBio explicou que os poucos exemplares que restaram em coleções particulares no mundo vêm sendo usados para reproduzir a espécie em cativeiro, todos no exterior.
A ararinha é considerada uma das espécies de ave mais ameaçadas do mundo. Em 2000, foi classificada como Criticamente em Perigo possivelmente Extinta na Natureza, restando apenas indivíduos em cativeiro.

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