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Caminhada matinal

Capivara passeia em praça no Centro de Cachoeiro; veja vídeo

O animal foi filmado na manhã desta terça-feira (3), circulando pela Praça Jerônimo Monteiro, no Sul do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:18

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:18

Capivara passeia pelo Centro de Cachoeiro bem perto da prefeitura e da Câmara Municipal Crédito: Internauta
Uma presença inusitada chamou a atenção de quem passou pela Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma capivara passeava bem à vontade em meio aos canteiros e à grama do local.
O biólogo Helimar Rabello explicou que a presença do animal nesta área está associada ao nível do Rio Itapemirim. "Nesse período as capivaras ficam próximas às margens do rio. Como está muito cheio e, no Centro, às margens estão ocupadas pelas construções, elas acabam indo para estas áreas", afirma. 
Rabello disse ainda que a orientação é não chegar muito perto, não incomodar e chamar a Polícia Ambiental, que é treinada para o manuseio do animal. Policiais militares ambientais foram ao local e direcionaram a capivara ao seu habitat natural.
Na Praça Jerônimo Monteiro fica o prédio da Câmara de Vereadores e o Palácio Bernardino Monteiro, onde funciona o gabinete do prefeito, além do comércio local, ao longo da Rua 25 de Março.

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