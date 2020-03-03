Capivara passeia em praça no Centro de Cachoeiro; veja vídeo

Capivara passeia pelo Centro de Cachoeiro bem perto da prefeitura e da Câmara Municipal Crédito: Internauta

Uma presença inusitada chamou a atenção de quem passou pela Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Uma capivara passeava bem à vontade em meio aos canteiros e à grama do local.

O biólogo Helimar Rabello explicou que a presença do animal nesta área está associada ao nível do Rio Itapemirim. "Nesse período as capivaras ficam próximas às margens do rio. Como está muito cheio e, no Centro, às margens estão ocupadas pelas construções, elas acabam indo para estas áreas", afirma.

Rabello disse ainda que a orientação é não chegar muito perto, não incomodar e chamar a Polícia Ambiental, que é treinada para o manuseio do animal. Policiais militares ambientais foram ao local e direcionaram a capivara ao seu habitat natural.