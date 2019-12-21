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Tá calor!

Capivara volta a nadar na Baía de Vitória e chama a atenção

O animal foi avistado se refrescando nas águas da baía na direção da Praça Getúlio Vargas, no Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 18:49

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 18:49

Mais uma vez quem circulava pela Beira-Mar pode curtir a desenvoltura de uma capivara nadando na Baía de Vitória. Assim como no início do mês, o animal parecia querer se refrescar neste dia quente e chamou a atenção de quem passava pela orla, nas imediações da Praça Getúlio Vargas, no Centro. 

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O estudante Guilherme Bonini, 21 anos, estava praticando atividade física na Beira-Mar, por volta das 16 horas deste sábado (21), e avistou quando uma outra pessoa fazia uma filmagem. Ao se aproximar, viu a capivara e também decidiu fazer o seu registro. "Achei o máximo! Eu nunca tinha visto uma capivara", valoriza o jovem.
Capivara estava nadando na Baía de Vitória nesta tarde Crédito: Guilherme Bonini
Guilherme conta que o animal estava nadando bem no canto, próximo à mureta, e logo outras pessoas se juntaram para ver a sua performance na água. De cabecinha do lado de fora e batendo as patas traseiras, a capivara seguiu seu destino. 

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