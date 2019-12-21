Capivara volta a nadar na Baía de Vitória e chama a atenção

Mais uma vez quem circulava pela Beira-Mar pode curtir a desenvoltura de uma capivara nadando na Baía de Vitória. Assim como no início do mês, o animal parecia querer se refrescar neste dia quente e chamou a atenção de quem passava pela orla, nas imediações da Praça Getúlio Vargas, no Centro.
O estudante Guilherme Bonini, 21 anos, estava praticando atividade física na Beira-Mar, por volta das 16 horas deste sábado (21), e avistou quando uma outra pessoa fazia uma filmagem. Ao se aproximar, viu a capivara e também decidiu fazer o seu registro. "Achei o máximo! Eu nunca tinha visto uma capivara", valoriza o jovem.
Guilherme conta que o animal estava nadando bem no canto, próximo à mureta, e logo outras pessoas se juntaram para ver a sua performance na água. De cabecinha do lado de fora e batendo as patas traseiras, a capivara seguiu seu destino.