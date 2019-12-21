Capivara volta a nadar na Baía de Vitória e chama a atenção

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O estudante Guilherme Bonini, 21 anos, estava praticando atividade física na Beira-Mar, por volta das 16 horas deste sábado (21), e avistou quando uma outra pessoa fazia uma filmagem. Ao se aproximar, viu a capivara e também decidiu fazer o seu registro. "Achei o máximo! Eu nunca tinha visto uma capivara", valoriza o jovem.