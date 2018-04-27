Capivara é resgatada por salva-vidas no mar da Praia do Morro

Capivara é resgata por salva-vidas na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Internauta/Gazeta Online

Uma cena inusitada na manhã desta sexta-feira (27) chamou a atenção de quem passava pela altura do quiosque 9 na Praia do Morro, em Guarapari. Uma capivara, que estava no mar, precisou ser resgatada pelos salva-vidas do local. A moradora do bairro, Rafaella Moura, acompanhou toda a movimentação do salvamento e fez o registro do resgate.

"Eu estava no meu apartamento que fica exatamente de frente de onde a capivara estava. Via a movimentação dos salva-vidas e achei que era alguém se afogando. Mas aí quando eles foram saindo da água percebi que era um bicho. Demorei a acreditar que era uma capivara. Tanto que desci lá e fui ver com meus próprios olhos do que se tratava", disse a empresária.