Capivara nada na Baía de Vitória e surpreende morador

No tempo abafado que faz na tarde desta sexta-feira (6), quem não gostaria de poder se refrescar, nadando em algum pedacinho de mar, por aí? Pois foi exatamente isso que uma capivara fez, na Baía de Vitória . Perto da Curva do Saldanha, ela deu o ar da graça e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Saindo de bicicleta do trabalho, por volta das 13h30, o cinegrafista Roberto Pratti ficou surpreso com a cena. "No começo achei que era um jacaré. Depois, quando parei, vi que era uma capivara. Eu já tinha visto elas no meio de mata, em rios, perto do aeroporto... Mas no mar é a primeira vez! Fiquei de bobeira aqui", comentou, depois de gravar o vídeo acima.

De acordo com ele, inicialmente, a capivara estava nadando, apenas com a cabecinha para fora da água. Depois, quando provavelmente se cansou, ela subiu para as pedras, onde até chegou a comer algumas vegetações. A cena, claro, fez com que diversas pessoas parassem por lá para assisti-la.

Fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini fez registros (veja abaixo) e comentou a impressão que teve ao fotografar a capivara. "Ver um animal desse, fora do habitat natural, é uma cena inusitada, por isso tem gente parando por aqui. Visivelmente ela está um pouco assustada com a presença de tantas pessoas, mas, mesmo assim, ela está nadando de um lado para o outro", contou.