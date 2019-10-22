Caçadores são presos com capivara abatida no interior do ES

Dois homens foram presos em flagrante caçando animais silvestres na zona rural de Córrego Cristal, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. Junto com os detidos estava uma capivara abatida, além de armamentos e munições.
A Polícia Militar foi até o local após receber uma denúncia anônima. Ao realizarem buscas na área, os militares encontraram os dois homens, identificados como João Batista Monteiro, de 52 anos e Antônio Orcino Ribeiro, de 59. Além da capivara, foram apreendidos uma espingarda, um rifle, cartuchos e munições de diferentes calibres.
Em nota, a Polícia Civil informou que os detidos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caça ilegal. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.