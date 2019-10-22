Caçadores são presos com capivara abatida no interior do ES

A capivara foi encontrada junto com os caçadores detidos em flagrante na zona rural de Córrego Cristal, em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar / Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante caçando animais silvestres na zona rural de Córrego Cristal, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. Junto com os detidos estava uma capivara abatida, além de armamentos e munições.

A Polícia Militar foi até o local após receber uma denúncia anônima. Ao realizarem buscas na área, os militares encontraram os dois homens, identificados como João Batista Monteiro, de 52 anos e Antônio Orcino Ribeiro, de 59. Além da capivara, foram apreendidos uma espingarda, um rifle, cartuchos e munições de diferentes calibres.

Além do animal abatido, a Polícia Militar também apreendeu armas e munições de diferentes calibres Crédito: Polícia Militar / Divulgação