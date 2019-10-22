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Caça ilegal

Caçadores são presos com capivara abatida no interior do ES

A Polícia Militar foi até o local após uma denúncia anônima; Os detidos foram levados para a delegacia

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 21:42

Leonardo Goliver

Leonardo Goliver

Publicado em 

21 out 2019 às 21:42
A capivara foi encontrada junto com os caçadores detidos em flagrante na zona rural de Córrego Cristal, em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar / Divulgação
Dois homens foram presos em flagrante caçando animais silvestres na zona rural de Córrego Cristal, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. Junto com os detidos estava uma capivara abatida, além de armamentos e munições.
A Polícia Militar foi até o local após receber uma denúncia anônima. Ao realizarem buscas na área, os militares encontraram os dois homens, identificados como João Batista Monteiro, de 52 anos e Antônio Orcino Ribeiro, de 59. Além da capivara, foram apreendidos uma espingarda, um rifle, cartuchos e munições de diferentes calibres.
Além do animal abatido, a Polícia Militar também apreendeu armas e munições de diferentes calibres Crédito: Polícia Militar / Divulgação
Em nota, a Polícia Civil informou que os detidos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caça ilegal. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

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