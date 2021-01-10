Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime dentro de casa

Carro de artesão assassinado em Vitória é encontrado em Vila Velha

Três homens estavam no veículo e disseram que o mesmo foi comprado há alguns dias. Artista plástico e artesão Kleber Nery foi encontrado morto dentro de casa na noite do dia 2.

Publicado em 

10 jan 2021 às 18:07

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:07

Carro do do artista plástico Kleber Nery foi encontrado pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite de sábado (9)
Carro do do artista plástico Kleber Nery foi encontrado pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite de sábado (9) Crédito: Divulgação - Guarda de Vila Velha / Reprodução - TV Gazeta
O carro do artesão e artista plástico Kleber Nery, de 58 anos, morto dentro de casa no bairro Caratoíra, em Vitória, foi encontrado em Vila Velha. O veículo foi encontrado por agentes da Guarda Municipal na noite deste sábado (9).
Segundo a Guarda, três homens estavam no carro e disseram aos agentes que o veículo foi comprado há alguns dias pelo tio de um deles. O grupo contou ainda que não sabia que o carro era roubado.
Os guardas também encontraram uma pequena quantidade de drogas no veículo. Os homens e o carro foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Veja Também

Animais mortos em Vila Velha: responsável tem depressão, diz pai

Polícia prende suspeito de matar homem por causa de cachaça em Nova Venécia

MORTO EM CASA

O artista plástico e artesão Kleber Nery foi encontrado morto dentro de casa na noite do dia 2 de janeiro deste ano. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pois familiares contaram à polícia que o carro, uma televisão e um celular da vítima não foram encontrados na casa.
A Polícia Militar foi acionada por parentes e amigos do artista que deram por falta dele durante o sábado. Os policiais quebraram o cadeado do portão do imóvel e encontraram Kleber com um fio ao redor do pescoço e um lençol cobrindo o corpo.
O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Do G1

Veja Também

Suspeito de envolvimento na morte de criança no ES é morto na Bahia

Homem é flagrado transportando mais de 340 kg de maconha em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime guarda municipal Polícia Civil Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados