Carro de artesão assassinado em Vitória é encontrado em Vila Velha

Carro do do artista plástico Kleber Nery foi encontrado pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite de sábado (9) Crédito: Divulgação - Guarda de Vila Velha / Reprodução - TV Gazeta

Segundo a Guarda, três homens estavam no carro e disseram aos agentes que o veículo foi comprado há alguns dias pelo tio de um deles. O grupo contou ainda que não sabia que o carro era roubado.

Os guardas também encontraram uma pequena quantidade de drogas no veículo. Os homens e o carro foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.

MORTO EM CASA

O artista plástico e artesão Kleber Nery foi encontrado morto dentro de casa na noite do dia 2 de janeiro deste ano. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pois familiares contaram à polícia que o carro, uma televisão e um celular da vítima não foram encontrados na casa.

A Polícia Militar foi acionada por parentes e amigos do artista que deram por falta dele durante o sábado. Os policiais quebraram o cadeado do portão do imóvel e encontraram Kleber com um fio ao redor do pescoço e um lençol cobrindo o corpo.

O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.