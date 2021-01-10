Carro de artesão assassinado em Vitória é encontrado em Vila Velha

O carro do artesão e artista plástico Kleber Nery, de 58 anos, morto dentro de casa no bairro Caratoíra, em Vitória, foi encontrado em Vila Velha. O veículo foi encontrado por agentes da Guarda Municipal na noite deste sábado (9).
Segundo a Guarda, três homens estavam no carro e disseram aos agentes que o veículo foi comprado há alguns dias pelo tio de um deles. O grupo contou ainda que não sabia que o carro era roubado.
Os guardas também encontraram uma pequena quantidade de drogas no veículo. Os homens e o carro foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
MORTO EM CASA
O artista plástico e artesão Kleber Nery foi encontrado morto dentro de casa na noite do dia 2 de janeiro deste ano. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, pois familiares contaram à polícia que o carro, uma televisão e um celular da vítima não foram encontrados na casa.
A Polícia Militar foi acionada por parentes e amigos do artista que deram por falta dele durante o sábado. Os policiais quebraram o cadeado do portão do imóvel e encontraram Kleber com um fio ao redor do pescoço e um lençol cobrindo o corpo.
O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Do G1