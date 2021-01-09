Animais mortos em Vila Velha: responsável tem depressão, diz pai

Imagens fortes mostram o interior do apartamento onde foram encontrados 11 animais mortos e quatro cachorros maltratados Crédito: Reprodução

O pai da jovem de 22 anos responsável pelo apartamento no Centro de Vila Velha onde foram encontrados 11 animais mortos na sexta-feira (8), disse que a filha tem depressão. O crime foi descoberto pela Guarda Municipal, após moradores estranharem o mau cheiro que vinha do imóvel. Ao abrir a porta, os agentes encontraram seis cachorros e cinco gatos mortos, além de outros quatro cães sobreviventes, mas bastante debilitados.

Segundo os vizinhos, os animais estavam abandonados havia duas semanas. Veterinários disseram que eles morreram por falta de água e comida. O pai da jovem, que é comerciante, disse que a última vez que viu a filha foi no Natal do ano passado. Em entrevista para a TV Gazeta, ele, que preferiu não se identificar, afirmou que ela tem depressão há sete anos, desde que a irmã faleceu. O comerciante disse ainda que a família possui um abrigo para animais, que a filha ajudava a cuidar.

"Eu não consigo nem falar. Eram vidas e morreram de forma cruel. De um tempo para cá, eu percebi uma mudança nela. Ela fazia uso de drogas. É bom deixar claro que eu e minha esposa não temos nada a ver com isso. Quem tem que pagar pelo que fez é a minha filha", disse o pai.

De acordo com ele, a filha trabalhava como promoter de eventos, mas tinha perdido o emprego por conta da pandemia.

Imagens fortes mostram o interior do apartamento em Vila Velha

O coordenador da Guarda Municipal de Vila Velha, Rusley Medeiros, acredita que os animais só sobreviveram porque estavam comendo partes daqueles que haviam morrido. Vídeos e fotografias feitas no apartamento revelam um cenário desolador: o chão estava repleto de fezes dos animais e restos de jornais molhados com a urina deles; os cestos de lixo estavam revirados e espalhados; as bacias que deveriam estar com água, totalmente secas. Sem contar os restos mortais.

Equipes da Secretaria do Meio Ambiente de Vila Velha também estiveram no local e constataram que todos os cachorros e gatos perderam a vida em decorrência da falta de água e de comida. Ainda de acordo com a inspetoria, os animais estariam mortos há 15 dias, no mínimo.

RESPONSÁVEL PODE RESPONDER POR QUATRO CRIMES

Quando devidamente identificada e após todo o trâmite legal, a jovem pode responder por até quatro crimes, de acordo com o coordenador da Guarda Municipal. São eles: abandono, maus tratos e morte de animais. Além de possível crime contra a saúde pública.

CACHORROS RECEBEM CUIDADOS

Muito debilitados, os quatro cães encontrados vivos no apartamento já foram resgatados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para tratamento e depois serão colocados para adoção. Já os animais mortos foram recolhidos pela Secretaria de Serviços Urbanos para o devido procedimento sanitário.