Artesão é encontrado morto dentro de casa em Caratoíra, Vitória

O artesão e artista plástico Kleber Nery, de 58 anos, foi encontrado morto dentro de casa na Rua Braz Rubim, no bairro Caratoíra, em Vitória, na noite deste sábado (02). O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
A ex-esposa do artesão e os amigos dele acionaram a Polícia Militar porque deram falta da vítima durante o dia. Eles relataram que viram um homem entrando e saindo da casa algumas vezes durante o dia, e que esse mesmo homem estava com a vítima na noite passada e deixou a residência com o carro do Kleber, sem retornar.
Os militares cortaram o cadeado da casa e encontraram a vítima caída no chão do quarto com um lençol cobrindo o corpo. Kleber também estava com um fio enrolado no pescoço, dando a entender que ele teria sido enforcado.
Objetos do quarto estavam jogados no chão, o que leva a Polícia a acreditar que houve alguma briga antes da morte. A Polícia Civil foi acionada e recolheu o corpo da vítima.
Além do carro, familiares da vítima deram falta de uma televisão que ficava no quarto e do celular de Kleber. Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta