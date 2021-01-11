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Crime em Porto Novo

Homem é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

Informações iniciais da Polícia Civil dão conta de que a vítima teria tentado cometer um assalto e, na fuga, foi perseguido e morto na localidade conhecida como "Beco da Amizade", no bairro Porto Novo. Crime ocorreu na noite deste domingo (10)

Publicado em 

11 jan 2021 às 09:03

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 09:03

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso de Porto Novo Crédito: Fernando Madeira
Um homem não identificado foi morto a tiros no bairro Porto Novo, em Cariacica, por volta das 23h deste domingo (10). O crime, segundo a polícia, foi registrado na localidade conhecida como "Beco da Amizade", próximo a um supermercado.

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Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Civil, a vítima teria tentado assaltar um motorista de aplicativo, mas acabou perseguido por pessoas não identificadas e foi baleado. A região, de acordo com a PC, é de intenso tráfico de drogas.
No corpo dele foram encontradas perfurações no ombro, rosto e também na cabeça. Após a perícia, a vítima foi recolhida e encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória. 
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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