Homem é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

Um homem não identificado foi morto a tiros no bairro Porto Novo, em Cariacica, por volta das 23h deste domingo (10). O crime, segundo a polícia, foi registrado na localidade conhecida como "Beco da Amizade", próximo a um supermercado.
Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Civil, a vítima teria tentado assaltar um motorista de aplicativo, mas acabou perseguido por pessoas não identificadas e foi baleado. A região, de acordo com a PC, é de intenso tráfico de drogas.
No corpo dele foram encontradas perfurações no ombro, rosto e também na cabeça. Após a perícia, a vítima foi recolhida e encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta