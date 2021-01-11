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No Morro da Garrafa

Homem é baleado na cabeça em festa clandestina em Vitória

A vítima foi socorrida e levada para o PA da Praia do Suá após ser baleada em festa clandestina, que começou no sábado (9) e só terminou no final da madrugada de domingo (10). O homem estava foragido do sistema penitenciário desde 2019

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:19

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:19
Viatura da Polícia Militar
Festa clandestina começou no sábado e só terminou no fim da madrugada de domingo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi baleado na cabeça durante uma festa clandestina na madrugada deste domingo (10), no Morro da Garrafa, em Vitória. A festa começou no sábado (9), mas só terminou no final da madrugada de domingo (10).
O homem baleado foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento da Praia do Suá. A reportagem da TV Gazeta apurou que, de acordo com testemunhas, ele chegou ao local carregado e quem levou a vítima ao PA obrigou que os médicos o atendessem imediatamente. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.
O homem recebeu os primeiros atendimentos no PA e depois foi transferido o Hospital Urgência e Emergência sob escolta policial, porque os médicos constataram haver um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem estava foragido do sistema penitenciário desde 2019.
Com informações da TV Gazeta

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