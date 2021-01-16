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Prisão

Traficantes de drogas sintéticas são presos em flagrante em Guarapari

Suspeitos haviam formado um consórcio para aquisição do ectasy, de modo a adquirir um montante maior da droga, que chegou por correspondência do Rio de Janeiro
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 jan 2021 às 13:10

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 13:10

Traficantes de drogas sintéticas são detidos em Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dois traficantes, de 22 e 31 anos, foram detidos, em flagrante, na sexta-feira (15), pela Policia Civil, no bairro Jardim Boa Vista, Guarapari. Com eles foram apreendidos R$ 5.196, 254 comprimidos de ecstasy, 150 unidades de LSD, porções de skank, haxixe e MD, uma balança, embalagens para o envase das drogas e um simulacro de fuzil.
"Investigações revelaram que precisamente naquele dia os suspeitos haviam recebido, pelos correios, uma encomenda oriunda do Estado do Rio de Janeiro que continha 240 das 254 unidades de ecstasy apreendidas”, explicou o delegado Guilherme Eugênio, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc).
Ele destaca que, por meio das investigações, foi possível comprovar ainda que os traficantes pagaram pelas drogas por meio de depósitos bancários, que eram feitos diretamente na conta de quem fornecia os entorpecentes.
Outras informações sobre o fornecedor foram obtidas posteriormente; após a prisão, o suspeito de 22 anos confessou o crime, e facilitou o acesso a seu celular e contatos.
"O suspeito narrou que havia formado um consórcio para aquisição do ectasy apreendido de modo a adquirir um montante maior da droga. Foi possível a identificação do fornecedor carioca dessas drogas, cuja prisão preventiva foi requerida ao juízo de plantão", contou o titular da Denarc.
Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.
*Com informações da assessoria da Polícia Civil.

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