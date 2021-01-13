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Em Serra Dourada II

Traficante é preso em operação da PC com a Força Nacional na Serra

Prisão ocorreu nesta terça-feira (12). Com o jovem de 21 anos, foram apreendidos R$64,00 em espécie e 166 pinos de cocaína, avaliados em R$ 5 mil reais

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2021 às 09:40
Polícia
Com o traficante, a polícia apreendeu pinos de cocaína avaliados em quase R$ 5 mil Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Traficante é preso em operação da PC com a Força Nacional na Serra
Policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) – em operação integrada com a Polícia Judiciária da Força Nacional – prenderam, em flagrante, na manhã dessa terça-feira (12), um jovem de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Serra Dourada II, na Serra.
Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação foi montada com a finalidade de atender denúncias de populares, que reclamavam da intensa ação de traficantes que estariam incomodando a comunidade local.
“Ao realizarem diligências no bairro, os policiais visualizaram o detido de 21 anos, pulando o muro de um terreno em atitudes suspeitas. Após a devida abordagem, em poder dele foram encontrados e apreendidos R$64,00 em espécie e 166 pinos de cocaína, avaliados em R$ 5 mil reais”, disse o delegado-chefe do Denarc.
Ainda segundo o delegado, outras operações continuarão sendo realizadas para combate ao tráfico de drogas. “Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, afirmou Otoni.
O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça

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