Com o traficante, a polícia apreendeu pinos de cocaína avaliados em quase R$ 5 mil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Traficante é preso em operação da PC com a Força Nacional na Serra

Policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) – em operação integrada com a Polícia Judiciária da Força Nacional – prenderam, em flagrante, na manhã dessa terça-feira (12), um jovem de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Serra Dourada II, na Serra

Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, a operação foi montada com a finalidade de atender denúncias de populares, que reclamavam da intensa ação de traficantes que estariam incomodando a comunidade local.

“Ao realizarem diligências no bairro, os policiais visualizaram o detido de 21 anos, pulando o muro de um terreno em atitudes suspeitas. Após a devida abordagem, em poder dele foram encontrados e apreendidos R$64,00 em espécie e 166 pinos de cocaína, avaliados em R$ 5 mil reais”, disse o delegado-chefe do Denarc.

Ainda segundo o delegado, outras operações continuarão sendo realizadas para combate ao tráfico de drogas. “Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, afirmou Otoni.