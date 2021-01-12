Criminosos fazem armadilha e policial quase acaba ferido em Vitória

Pouco depois, quando os militares ainda estavam descendo a ladeira do Romão, um adolescente de apenas 13 anos de idade foi encontrado com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Apesar de socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, ele não resistiu e morreu.

Paralelamente ao patrulhamento no alto do morro, outra equipe que estava no bairro avistou um homem com uma mochila e um objeto prateado na mão. Quando os policiais tentaram abordá-lo, ele atirou contra os policiais, que revidaram a agressão. No entanto, ele conseguiu fugir por uma área de mata.