Criminosos fazem armadilha e policial quase acaba ferido em Vitória

Enquanto tentava combater o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (12), um policial quase foi baleado ao cair em uma armadilha no Morro do Romão, em Vitória. Ao andar, ele acabou pisando em um fio que servia para acionar o gatilho de uma arma de fabricação caseira. O tiro, por pouco, não o atingiu.
De acordo com a Polícia Militar, dois adolescentes – que já estavam sendo abordados por estarem em atitude suspeita, com o uso de um radiocomunicador, quando a armadilha foi descoberta – admitiram estar na área de mata do bairro para avisar os moradores que não deveriam passar pelo local, por causa do dispositivo. Eles foram apreendidos.
Veja a armadilha criada feita no alto do Romão
Com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a equipe de policiais tentou localizar mais algum potencial suspeito, mas ninguém foi avistado. Ainda segundo a própria PM, não é possível afirmar que a armadilha era destinada a atingir membros da Corporação.
Os dois adolescentes foram conduzidos à Primeira Delegacia Regional, na Capital. Destino também da arma usada na armadilha, que foi apreendida. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que eles foram autuados por atos infracionais análogos ao crime de tentativa de homicídio e por atuarem como informantes para o tráfico de drogas. Os dois serão conduzidos ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
UM JOVEM MORTO E UM FUGITIVO
Pouco depois, quando os militares ainda estavam descendo a ladeira do Romão, um adolescente de apenas 13 anos de idade foi encontrado com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Apesar de socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, ele não resistiu e morreu.
Paralelamente ao patrulhamento no alto do morro, outra equipe que estava no bairro avistou um homem com uma mochila e um objeto prateado na mão. Quando os policiais tentaram abordá-lo, ele atirou contra os policiais, que revidaram a agressão. No entanto, ele conseguiu fugir por uma área de mata.