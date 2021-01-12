Polícia prende três suspeitos em operação no Morro do Cruzamento

A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu uma pistola durante operação em Vitória Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar prendeu três homens durante operação do Morro do Cruzamento, em Vitória , nesta segunda-feira (11). Com os suspeitos, ainda foram apreendidos uma pistola calibre .380, um carregador com 15 munições e dinheiro. Segundo a polícia, os três possuem passagens por tráfico de drogas, assalto e porte ilegal de arma de fogo.

O subtenente Suhett, da Polícia Militar, afirmou que os agentes receberam denúncias de moradores do bairro que, pela manhã, teriam ouvido muitos disparos de arma de fogo na região. De acordo com o subtenente, equipes foram até o local e permaneceram durante toda esta segunda (11) realizando patrulhamento.

"Uma equipe estava realizando o patrulhamento preventivo na região do Cruzamento e se deparou com sete homens armados que tentaram a fuga. Um deles foi detido e, com ele, foi encontrada uma pistola 380 e um carregador com 15 munições, mas os demais fugiram. Os militares continuaram no encalço dos criminosos e, nessa fuga, um dos indivíduos efetuou o disparo e os militares revidaram, mas ninguém foi baleado", disse.