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Em Vitória

Polícia prende três suspeitos em operação no Morro do Cruzamento

Com um deles, foi apreendida uma pistola calibre .380, além de um carregador com 15 munições
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jan 2021 às 23:02

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 23:02

A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu uma pistola em operação em Vitória
A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu uma pistola durante operação em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu três homens durante operação do Morro do Cruzamento, em Vitória, nesta segunda-feira (11). Com os suspeitos, ainda foram apreendidos uma pistola calibre .380, um carregador com 15 munições e dinheiro. Segundo a polícia, os três possuem passagens por tráfico de drogas, assalto e porte ilegal de arma de fogo.
O subtenente Suhett, da Polícia Militar, afirmou que os agentes receberam denúncias de moradores do bairro que, pela manhã, teriam ouvido muitos disparos de arma de fogo na região. De acordo com o subtenente, equipes foram até o local e permaneceram durante toda esta segunda (11) realizando patrulhamento.

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"Uma equipe estava realizando o patrulhamento preventivo na região do Cruzamento e se deparou com sete homens armados que tentaram a fuga. Um deles foi detido e, com ele, foi encontrada uma pistola 380 e um carregador com 15 munições, mas os demais fugiram. Os militares continuaram no encalço dos criminosos e, nessa fuga, um dos indivíduos efetuou o disparo e os militares revidaram, mas ninguém foi baleado", disse.
Ainda de acordo com o subtenente, as equipes pediram apoio de mais viaturas e realizaram uma operação no bairro a procura dos suspeitos. Dois deles foram encontrados escondidos em um terreno baldio na região. Eles foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vitória. Os outros quatro suspeitos não foram localizados.

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