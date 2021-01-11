Suspeito de criar perfil fake para aliciar adolescente é preso no ES

Suspeito de criar perfil fake para aliciar adolescente é detido em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11) por tentativa de estupro no bairro Populares, em São Gabriel da Palha , município do Noroeste do Estado. A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia de Polícia local, após a mãe da vítima, um adolescente, procurar a equipe e fazer a denúncia.

De acordo com o delegado Rafael Caliman, titular da DP de São Gabriel da Palha, na tarde de hoje (11) a equipe foi procurada por uma mãe que dizia que o filho estava sendo chantageado por uma pessoa chamada Luana. “Os dois passaram a manter contato e, com o tempo, começaram a trocar fotos. Com um tempo as coisas pioraram, Luana passou a exigir vídeos íntimos do adolescente e que ele se encontrasse com uma pessoa específica, indicada por ela. Imediatamente suspeitamos que essa pessoa indicada seria a própria Luana”, disse Rafael Caliman.

De acordo com informações da PC, com o objetivo de apurar os fatos, a equipe acompanhou a vítima até o local em que o suposto encontro ocorreria. Quando o suspeito foi abrir a porta para o adolescente, policiais o abordaram.

“Durante uma entrevista preliminar, os agentes solicitaram ao suspeito o celular e o indagaram sobre a relação dele com Luana. Ele disse que ela também estava chantageando-o e que seu celular estaria na casa de um amigo. Para afastar quaisquer dúvidas, enviamos uma mensagem para o perfil fake criado por Luana e, como já era esperado, ouvimos um celular vibrando dentro da casa”, relatou o delegado.