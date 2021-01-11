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São Gabriel da Palha

Suspeito de criar perfil fake para aliciar adolescente é preso no ES

A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, após a mãe da vítima procurar a equipe e fazer a denúncia

Publicado em 

11 jan 2021 às 19:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 19:45

Em São Gabriel da Palha
Suspeito de criar perfil fake para aliciar adolescente é detido em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11) por tentativa de estupro no bairro Populares, em São Gabriel da Palha, município do Noroeste do Estado. A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia de Polícia local, após a mãe da vítima, um adolescente, procurar a equipe e fazer a denúncia.
De acordo com o delegado Rafael Caliman, titular da DP de São Gabriel da Palha,  na tarde de hoje (11) a equipe foi procurada por uma mãe que dizia que o filho estava sendo chantageado por uma pessoa chamada Luana. “Os dois passaram a manter contato e, com o tempo, começaram a trocar fotos. Com um tempo as coisas pioraram, Luana passou a exigir vídeos íntimos do adolescente e que ele se encontrasse com uma pessoa específica, indicada por ela. Imediatamente suspeitamos que essa pessoa indicada seria a própria Luana”, disse Rafael Caliman.
De acordo com informações da PC, com o objetivo de apurar os fatos, a equipe acompanhou a vítima até o local em que o suposto encontro ocorreria. Quando o suspeito foi abrir a porta para o adolescente, policiais o abordaram.
“Durante uma entrevista preliminar, os agentes solicitaram ao suspeito o celular e o indagaram sobre a relação dele com Luana. Ele disse que ela também estava chantageando-o e que seu celular estaria na casa de um amigo. Para afastar quaisquer dúvidas, enviamos uma mensagem para o perfil fake criado por Luana e, como já era esperado, ouvimos um celular vibrando dentro da casa”, relatou o delegado.
Ainda de acordo com a autoridade policial, o celular do suspeito foi localizado no banheiro. “Ele, sem alternativa, disse que criou o perfil porque teria gostado do adolescente. O suspeito foi conduzido à delegacia de São Gabriel da Palha, onde foi autuado em flagrante por estupro tentado e será encaminhado para o presídio”, disse Caliman.

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