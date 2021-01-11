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Em Barramares

Supermercado é invadido e bandidos levam R$ 30 mil em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos invadiram o estabelecimento arrombando a porta dos fundos e levaram a quantia em espécie; até o momento, ninguém foi preso
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:44

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:44

Viatura da Polícia Militar
Supermercado foi invadido e criminosos levaram R$ 30 mil em dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Um supermercado foi invadido durante a madrugada desta segunda-feira (11) no bairro Barramares, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos arrombaram a porta dos fundos do estabelecimento e roubaram R$ 30.210,90 em dinheiro. Nenhum dos envolvidos foi localizado.
Segundo a polícia, um funcionário do supermercado entrou em contato com o Centro Integrado de Operacional de Defesa Social (Ciodes) informando que o estabelecimento havia sido roubado. Agentes da Polícia Militar foram até o local e confirmaram o roubo, mas não encontraram os suspeitos.
A Polícia Militar também informou que, como não houve flagrante, o proprietário do supermercado foi orientado a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia.

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