Supermercado é invadido e bandidos levam R$ 30 mil em Vila Velha

Um supermercado foi invadido durante a madrugada desta segunda-feira (11) no bairro Barramares, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos arrombaram a porta dos fundos do estabelecimento e roubaram R$ 30.210,90 em dinheiro. Nenhum dos envolvidos foi localizado.
Segundo a polícia, um funcionário do supermercado entrou em contato com o Centro Integrado de Operacional de Defesa Social (Ciodes) informando que o estabelecimento havia sido roubado. Agentes da Polícia Militar foram até o local e confirmaram o roubo, mas não encontraram os suspeitos.
A Polícia Militar também informou que, como não houve flagrante, o proprietário do supermercado foi orientado a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia.