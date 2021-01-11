Após ser agredida pelo ex no ES, mulher corre risco de perder dedos

O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Uma mulher corre o risco ter dedos amputados em decorrência da agressão que sofreu em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ela foi agredida em casa, na madrugada desta segunda-feira (11). O suspeito é o ex-companheiro da vítima, que teria usado um facão para praticar o crime. O homem foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, a mulher foi ouvida no hospital na tarde desta segunda-feira (11). Ela contou que conviveu com o agressor durante oito anos. Eles estavam separados há dois meses, mas estavam tentando reatar o relacionamento. A briga entre os dois começou após uma mensagem no celular do homem, que deixou a vítima com ciúme.

"Dois filhos dela saíram correndo e ela tentou se trancar em um quarto com outro filho. No momento que estava trancando a porta, levou um golpe de facão em uma das mãos, provavelmente vai perder dois dedos, levou algumas pranchadas de facão pelo corpo também" Fabrício Lucindo - Chefe da Delegacia Regional de Linhares

Ainda de acordo com o delegado, na sequência o autor do crime ainda liberou o gás de cozinha para atear fogo na casa e matar todos que estavam na residência. Foi nesse momento que a PM chegou e efetuou a prisão do homem.

A ocorrência foi no bairro Planalto. No local, os militares encontraram a mulher no chão com as mãos enfaixadas e sangrando. Os policiais acionaram a central de emergência do Corpo de Bombeiros . Os militares socorreram a vítima e encaminharam a mulher para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

De acordo com a PM, o suspeito de 44 anos foi localizado na residência, que estava parcialmente destruída. Foi feita uma varredura e foi localizado um vazamento de gás que foi controlado.