Preso com drogas em Guarapari diz que virou traficante após perder emprego

Polícia Civil apreende plantação de maconha em casa de Guarapari Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 32 anos foi preso com um laboratório para o cultivo de maconha em casa no bairro Santa Mônica, em Guarapari , durante operação da Polícia Civil. O suspeito afirmou aos agentes que decidiu se tornar traficante após perder o emprego de garçom.

O delegado Guilherme Eugêncio, da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, afirmou que o suspeito vendia as drogas para moradores da cidade e fazia entregas em domicílio. O delegado afirmou que a polícia localizou o suspeito através de denúncias feitas pelo Disque-Denúncia e ele foi preso no momento em que saía para fazer uma entrega. Segundo a polícia, ele vendia maconha e haxixe, mas recentemente começou a produzir drogas de alto teor de concentração, mais caras.

"Chegamos até ele por meio de denúncias realizadas através do Disque-Denúncia 181. Ele foi pego no momento em que saía para realizar a entrega. Ele vende há aproximadamente dois anos maconha e haxixe para consumidores da cidade de Guarapari e, mais recentemente, começou a produzir em domicílio drogas de alto teor de concentração, com as quais ele ainda não sabia exatamente o que faria. Seriam drogas de maior valor, mais caras, mas não sabia como e quando vender essas drogas", explicou o delegado.

Segundo Guilherme Eugênio, o suspeito afirmou ser usuário de maconha desde os 17 anos de idade e, depois de perder o emprego há cerca de dois anos, resolveu se dedicar ao plantio e venda da droga para se sustentar. O delegado ainda afirmou que o laboratório do suspeito era altamente tecnológico e dispunha de equipamentos para promover o melhor cultivo para as plantas.

Plantação dispunha de aparelhos sofisticados para o cultivo da droga Crédito: Divulgação/PCES

"Ele tem um conhecimento bastante profundo e empregava recursos muito sofisticados. Ele possuía, por exemplo, medidores de eletrocondutividade de acidez da água, com os quais ele avaliava o teor de nutrientes presente na água com a qual ele irrigava a maconha. Tinha recursos para correção do pH da água, de modo a sempre fornecer às plantas a água com um grau de acidez mais ideal ao cultivo. Ele usava estufas muito sofisticadas, espelhadas, que maximizavam e estabilizavam o fornecimento de luz às plantas que ele produzia, de modo a elevar o teor do princípio ativo delas", afirmou.