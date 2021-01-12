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Laboratório de maconha

Preso com drogas em Guarapari diz que virou traficante após perder emprego

Homem de 32 anos foi preso com um laboratório para o cultivo de maconha em casa; afirmou aos agentes que decidiu se tornar traficante após perder o emprego de garçom
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

11 jan 2021 às 23:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 23:28

Polícia Civil apreende plantação de maconha em casa de Guarapari
Polícia Civil apreende plantação de maconha em casa de Guarapari Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 32 anos  foi preso com um laboratório para o cultivo de maconha em casa no bairro Santa Mônica, em Guarapari, durante operação da Polícia Civil. O suspeito afirmou aos agentes que decidiu se tornar traficante após perder o emprego de garçom.
O delegado Guilherme Eugêncio, da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, afirmou que o suspeito vendia as drogas para moradores da cidade e fazia entregas em domicílio. O delegado afirmou que a polícia localizou o suspeito através de denúncias feitas pelo Disque-Denúncia e ele foi preso no momento em que saía para fazer uma entrega. Segundo a polícia, ele vendia maconha e haxixe, mas recentemente começou a produzir drogas de alto teor de concentração, mais caras.
"Chegamos até ele por meio de denúncias realizadas através do Disque-Denúncia 181. Ele foi pego no momento em que saía para realizar a entrega. Ele vende há aproximadamente dois anos maconha e haxixe para consumidores da cidade de Guarapari e, mais recentemente, começou a produzir em domicílio drogas de alto teor de concentração, com as quais ele ainda não sabia exatamente o que faria. Seriam drogas de maior valor, mais caras, mas não sabia como e quando vender essas drogas", explicou o delegado.
Segundo Guilherme Eugênio, o suspeito afirmou ser usuário de maconha desde os 17 anos de idade e, depois de perder o emprego há cerca de dois anos, resolveu se dedicar ao plantio e venda da droga para se sustentar. O delegado ainda afirmou que o laboratório do suspeito era altamente tecnológico e dispunha de equipamentos para promover o melhor cultivo para as plantas.
Polícia Civil apreende plantação de maconha em casa de Guarapari
Plantação dispunha de aparelhos sofisticados para o cultivo da droga Crédito: Divulgação/PCES
"Ele tem um conhecimento bastante profundo e empregava recursos muito sofisticados. Ele possuía, por exemplo, medidores de eletrocondutividade de acidez da água, com os quais ele avaliava o teor de nutrientes presente na água com a qual ele irrigava a maconha. Tinha recursos para correção do pH da água, de modo a sempre fornecer às plantas a água com um grau de acidez mais ideal ao cultivo. Ele usava estufas muito sofisticadas, espelhadas, que maximizavam e estabilizavam o fornecimento de luz às plantas que ele produzia, de modo a elevar o teor do princípio ativo delas", afirmou.
Na casa, que era alugada, além da plantação com 13 pés de maconha, os agentes apreenderam tabletes que totalizaram 24,5 kg da droga e um quilograma de haxixe. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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