Delegacia Regional de Cariacica volta para a cidade após quase dois anos

A partir desta terça-feira (12), a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, responsável por receber os flagrantes em regime de 24 horas, retorna ao município após quase dois anos em obras. Por um ano de oito meses, o plantão de Cariacica atendia as vítimas de crimes no município em Cobilândia, Vila Velha.
A nova sede da 4ª Delegacia Regional de Cariacica foi entregue e inaugurada em dezembro de 2020, como parte do programa de reestruturação das unidades policiais do Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado.
O imóvel tem 821, 95 metros quadrados, 50 m² a mais que anteriormente. O Local conta com rampas de acessibilidade e calçada cidadã. Há também uma nova sala destinada para a Polícia Militar.
A delegacia conta com três celas, dois alojamentos, um depósito, dois almoxarifados, duas cozinhas e um refeitório, um gabinete, quatro cartórios, três salas destinadas ao setor administrativo, duas recepções, uma sala de investigação, uma sala de reconhecimento, um arquivo, um depósito para materiais apreendidos e sete banheiros, incluindo, um adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD).
SERVIÇO
- Endereço: Avenida Kléber Andrade, bairro Rio Branco, Cariacica, ES.
- Horário de atendimento: 24 horas
- Telefone de contato: (27) 3136-3111