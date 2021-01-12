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Obras concluídas

Delegacia Regional de Cariacica volta para a cidade após quase dois anos

Por um ano e oito meses os moradores do município que foram vítimas de algum tipo de crime tinham que ir para Cobilândia, em Vila Velha, para registrar ocorrências durante o plantão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2021 às 18:04

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 18:04

4ª Delegacia Regional de Cariacica
4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A partir desta terça-feira (12), a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, responsável por receber os flagrantes em regime de 24 horas, retorna ao município após quase dois anos em obras. Por um ano de oito meses, o plantão de Cariacica atendia as vítimas de crimes no município em Cobilândia, Vila Velha.
A nova sede da 4ª Delegacia Regional de Cariacica foi entregue e inaugurada em dezembro de 2020, como parte do programa de reestruturação das unidades policiais do Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado.
4ª Delegacia Regional de Cariacica
4ª Delegacia Regional de Cariacica foi reformada Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O imóvel tem 821, 95 metros quadrados, 50 m² a mais que anteriormente. O Local conta com rampas de acessibilidade e calçada cidadã. Há também uma nova sala destinada para a Polícia Militar.
A delegacia conta com três celas, dois alojamentos, um depósito, dois almoxarifados, duas cozinhas e um refeitório, um gabinete, quatro cartórios, três salas destinadas ao setor administrativo, duas recepções, uma sala de investigação, uma sala de reconhecimento, um arquivo, um depósito para materiais apreendidos e sete banheiros, incluindo, um adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD).

SERVIÇO

  • Endereço: Avenida Kléber Andrade, bairro Rio Branco, Cariacica, ES.
  • Horário de atendimento: 24 horas
  • Telefone de contato: (27) 3136-3111

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