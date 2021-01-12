Suspeito de tentar estuprar atendente de loja é preso em Venda Nova

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, delegada Lorena Robaldo, o suspeito tentou estuprar uma atendente de loja após anunciar um assalto no local.

“O suspeito esperou a funcionária abrir a loja e entrou com o pretexto de realizar compras, sendo que, de imediato, anunciou um assalto e a levou para dentro de um provador. Utilizando uma bolsa de tecidos da própria loja, amordaçou a vítima, abaixando sua calça, e tentou estuprá-la. A vítima conseguiu gritar por socorro e, num momento de descuido do agressor, correu até a frente da loja”, disse a delegada.