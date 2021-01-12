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Bairro Alvorada

Incêndio atinge empresa exportadora de café em Vila Velha

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, segundo o solicitante, as chamas atingiam um galpão e os funcionários estavam tentando combater
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 jan 2021 às 11:01

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 11:01

Unicafé, em Alvorada
Incêndio é registrado em empresa de exportação de café em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Uma empresa exportadora de café pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), por volta das 9h50, na Avenida Ernesto Canal, no bairro Alvorada, em Vila Velha. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, segundo o solicitante, as chamas atingiam um galpão e os funcionários estavam tentando combater o fogo.
Unicafé, em Alvorada
Incêndio é registrado em empresa de exportação de café em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Ainda segundo os Bombeiros, as equipes chegaram ao local e constataram que as chamas estavam altas e alguns funcionários haviam inalado fumaça, sendo necessário o acionamento das equipes de resgate para atendimento. Os militares atenderam uma vítima, o Samu, com duas unidades avançadas no local, prestou socorro a duas vítimas e uma van da própria empresa conduziu os demais a uma unidade de saúde, não informando a quantidade. Posteriomente, as chamas foram totalmente extintas e a perícia de incêndio acionada. De acordo com a corporação, o prazo mínimo para confecção do laudo é de 40 dias.
A tenente Andresa, chefe de operações dos Bombeiros, esteve no local e afirmou que 90% do incêndio já havia sido controlado antes mesmo da chegada da equipe.
"A empresa possui equipe de brigadistas de incêndio treinados, que conseguiu conter as chamas. A equipe atuou no final, na extinção, e no rescaldo no local, que é evitar que o fogo volte, resfriando a área. Quando a gente chegou ainda havia chamas, mas que foram controladas rapidamente. A gente ainda não tem posicionamento da equipe de resgate e da médica do Samu, mas a situação está totalmente controlada, sem riscos no local. A perícia será realizada, mas os funcionários informaram que o incêndio iniciou no gerador de energia e se propagou para a subestação. Foram cerca de 120 metros quadrados de área que se propagou o fogo", contou.
De acordo com Gabriel Bortolini, gerente do armazém, o episódio foi um susto. "Foram acionados os alarmes, evacuamos o prédio, chamamos o Corpo de Bombeiros. Quando a equipe chegou, já estava praticamente apagado o fogo, nossa brigada atuou muito bem. Tivemos cinco pessoas encaminhadas para o hospital Evangélico, mas com ferimentos leves, olho ardendo e falta de ar. Ainda não tenho certeza de como estão, mas até então tudo bem, tudo leve. Aqui no armazém não tivemos perdas, a não ser o gerador e toda a área de café ficou intacta, todos os nossos armazéns estão intactos e dos males o menor por enquanto. Nunca tivemos um problema desse tipo, mas temos uma brigada bem treinada, que apagou o fogo. Depois os Bombeiros chegaram para acalmar. A princípio foi só um susto", afirmou.

Incêndio em empresa exportadora de café em Vila Velha

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