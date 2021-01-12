Cães encontrados abandonados em apartamento vão ficar 20 dias internados

Animais foram encontrados sujos, sem alimento e sem água no apartamento em Vila Velha Crédito: Reprodução

Depois de serem abandonados por semanas dentro de um apartamento em Vila Velha , sem água e sem comida, os cinco cachorros resgatados na última sexta-feira (8) vão precisar ficar, pelo menos, de 20 a 30 dias internados em um hospital especializado, que presta serviço para o município.

De acordo com a veterinária Nathália Guimarães Ginelli, todos apresentaram alterações nos exames de sangue, em decorrência da desidratação e da subnutrição. "Era algo esperado pelo estado em que eles foram encontrados. Eles também chegaram bem sujos, com a higiene zerada", lembrou.

Imagens fortes mostram o interior do apartamento em Vila Velha

Segundo ela, esse período, de cerca de um mês, é necessário para que os animais restabeleçam a condição corpórea por meio da alimentação. "Nesse intervalo, alguns também vão passar por tratamento com antibiótico e anti-inflamatório por causa de infecções, problemas hepáticos (no fígado) ou nos rins", explicou.

A pior situação encontrada se deu no único dos cachorros que tem idade estimada em mais de 12 anos. Ou seja, que já é considerado idoso e, por esse motivo, chegou mais debilitado. Ainda assim, de acordo com a veterinária, ele já vem se recuperando desde os primeiros atendimentos.

"Os cachorros conseguiram comer sozinhos na própria sexta-feira (8). Aparentemente, todos vão evoluir bem porque já melhoraram muito" Nathália Guimarães Ginelli - Veterinária do Hospital Veterinário Rancho Bela Vista

Apesar do otimismo, a especialista ressalta que não há um prazo exato para que os animais recebam alta e sejam liberados para a adoção consciente. "Isso vai acontecer à medida em que eles forem ficando aptos, inclusive, a receber vacinas, serem castrados e microchipados", esclareceu.

CACHORROS À ESPERA DE UM LAR. QUE TAL O SEU?

Sem raça definida, os cinco cachorros resgatados são de pequeno ou médio porte. Quatro deles são adultos, com uma faixa etária de cinco a seis anos, e apenas um já é idoso. Além disso, três são machos e duas são fêmeas. Mas esses são apenas detalhes, perto da alegria que eles podem dar para a futura família.

Depois de passarem pelo tratamento, todos vão ser colocados para adoção e quem quiser ter algum deles deve entrar em contato com o Hospital Veterinário Rancho Bela Vista para fazer um cadastro e passar por uma pesquisa social, a fim de saber se está apto a adotá-lo. O telefone é (27) 3011-6990.

RELEMBRE O CASO: 11 ANIMAIS MORTOS

O resgate dos cachorros aconteceu na sexta-feira (8) à tarde , depois de moradores do prédio no Centro de Vila Velha sentirem um forte cheiro vindo de dentro do apartamento, apesar das portas lacradas com fita adesiva. Por causa do odor, eles acionaram a Guarda Municipal, que conseguiu entrar no local.

No interior do imóvel, havia fezes e jornais molhados de urina espalhados pelo chão. Além de muito lixo e restos mortais de 11 animais — que estavam servindo de alimento para os cinco que conseguiram sobreviver. De acordo com a inspeção da Secretaria Municipal de Saúde, eles estavam abandonados há cerca de 15 dias.

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