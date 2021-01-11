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Morte na estrada

Caminhão tomba e motorista morre preso às ferragens em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu presa às ferragens
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2021 às 19:31

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 19:31

Ana Rodovia Fued Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo
Ana Rodovia Fued Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um caminhão tombou e o motorista, de 39 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (11) na Rodovia Fued Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu presa às ferragens.
O acidente aconteceu próximo à localidade de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim. As causas da batida não foram informadas pela Polícia Militar, que esteve no local e acionou a perícia.

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O veículo, com placas de Cachoeiro de Itapemirim, carregava chapas de granito. A carga ficou espalhada na pista. A via chegou a ser interditada para a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. 

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