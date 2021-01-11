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Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente na avenida Beira-Mar

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro ao motorista; uma faixa foi interditada e há uma leve retenção no local

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:11

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:11
Motociclista fica ferido após acidente na avenida Beira-Mar, em Vitória.  Crédito: Ouvinte/Rádio CBN
Um motociclista ficou ferido em um acidente na tarde desta segunda-feira (11), na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, conhecida como Beira-Mar, em frente ao prédio do INSS, no sentido Praia do Canto, em Vitória. Com o acidente, o trânsito apresenta lentidão no local. 
De acordo com informações da Guarda Civil, por meio da central de Videomonitoramento, não há informações do que teria causado o acidente. Viaturas foram deslocadas para o local. 
Ainda de acordo com a Guarda, uma equipe do Corpo de Bombeiros, foi até o local para prestar atendimento ao motociclista, que foi encaminhado a um hospital da região.
Em função do acidente, há uma leve retenção no sentido Centro - Praia do Canto. Uma das faixas da via foi parcialmente interditada para a remoção da vítima.

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