Motociclista fica ferido em acidente na avenida Beira-Mar

Um motociclista ficou ferido em um acidente na tarde desta segunda-feira (11), na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, conhecida como Beira-Mar, em frente ao prédio do INSS, no sentido Praia do Canto, em Vitória. Com o acidente, o trânsito apresenta lentidão no local.
De acordo com informações da Guarda Civil, por meio da central de Videomonitoramento, não há informações do que teria causado o acidente. Viaturas foram deslocadas para o local.
Ainda de acordo com a Guarda, uma equipe do Corpo de Bombeiros, foi até o local para prestar atendimento ao motociclista, que foi encaminhado a um hospital da região.
Em função do acidente, há uma leve retenção no sentido Centro - Praia do Canto. Uma das faixas da via foi parcialmente interditada para a remoção da vítima.