Carreta tomba e interdita parcialmente trecho da BR 482 em Cachoeiro

Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou na manhã desta segunda-feira (11), na BR 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Castelo, no Sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h30, na localidade de Morro Grande. A pista chegou a ficar parcialmente interditada no sentido Castelo, mas um desvio foi organizado para liberar o trânsito no fim da manhã desta segunda-feira (11). O fluxo de veículo segue de forma lenta.
Ainda não se sabe a causa do acidente. A pedra e a carreta ficaram no meio da rodovia bloqueando o trânsito no sentido Castelo, causando congestionamento. O motorista sofreu ferimentos leves.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local.