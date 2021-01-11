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Levava bloco de granito

Carreta tomba e interdita parcialmente trecho da BR 482 em Cachoeiro

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) e um grande engarrafamento se formou na rodovia federal, no sentido Castelo
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 jan 2021 às 09:35

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 09:35

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) e um grande engarrafamento se formou no sentido Castelo
Carreta tomba e bloco fecha um sentido BR 482 em Cachoeiro Crédito: Internauta
Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou na manhã desta segunda-feira (11), na BR 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Castelo, no Sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h30, na localidade de Morro Grande. A pista chegou a ficar parcialmente interditada no sentido Castelo, mas um desvio  foi organizado para liberar o trânsito no fim da manhã desta segunda-feira (11). O fluxo de veículo segue de forma lenta.
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) e um grande engarrafamento se formou no sentido Castelo
Carreta tomba e bloco fecha um sentido BR 482 em Cachoeiro Crédito: Internauta
Ainda não se sabe a causa do acidente. A pedra e a carreta ficaram no meio da rodovia bloqueando o trânsito no sentido Castelo, causando congestionamento. O motorista sofreu ferimentos leves.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local.
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11) e um grande engarrafamento se formou no sentido Castelo
Carreta tomba e bloco fecha um sentido BR 482 em Cachoeiro Crédito: Internauta

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