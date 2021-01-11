Criança morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Uma criança morreu em um grave acidente na BR 262, em Domingos Martins, na manhã desta segunda-feira (11). A informação é da Polícia Rodoviária Federal. O acidente envolveu um caminhão e um carro de passeio.
Outras duas pessoas ficaram feridas. A idade da criança não foi revelada pela Polícia Rodoviária, que ainda não deu detalhes sobre a dinâmica da colisão, nem se a criança estava no caminhão ou no carro.
Por causa do acidente, o km 80 da BR 262 está parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência, o que gera um grande congestionamento no trecho.