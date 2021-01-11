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Colisão entre caminhão e carro

Criança morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Por causa do acidente, o km 80 da BR 262 está parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:40

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:40
Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana
Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana Crédito: Divulgação/PRF
Uma criança morreu em um grave acidente na BR 262, em Domingos Martins, na manhã desta segunda-feira (11). A informação é da Polícia Rodoviária Federal. O acidente envolveu um caminhão e um carro de passeio.
Outras duas pessoas ficaram feridas. A idade da criança não foi revelada pela Polícia Rodoviária, que ainda não deu detalhes sobre a dinâmica da colisão, nem se a criança estava no caminhão ou no carro.
Uma criança morreu
Acidente gerou congestionamento na BR 262 Crédito: Ryan Gouveia
Por causa do acidente, o km 80 da BR 262 está parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência, o que gera um grande congestionamento no trecho. 

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