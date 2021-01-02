Criança de 2 anos morre após grave acidente na BR 101 em Linhares

Uma criança de dois anos de idade morreu após uma colisão entre dois veículos na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (2). O acidente deixou ainda cinco pessoas feridas.
De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 141. Um dos veículos foi cruzar a rodovia e acabou atingindo o outro carro.
A criança chegou a ser socorrida, mas morreu quando era levada para um hospital do município. De acordo com a Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, cinco pessoas ficaram feridas. O quadro de saúde dos feridos não foi informado. O nome e o sexo da criança também não foi divulgado.
Ainda segundo a Eco 101, durante o atendimento, o tráfego seguiu por desvio no sentido sul e foi totalmente liberado às 12h40.