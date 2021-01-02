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Criança de 2 anos morre após grave acidente na BR 101 em Linhares

De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 141. O acidente deixou ainda cinco pessoas feridas
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 jan 2021 às 18:53

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 18:53

O único exemplar de jequitibá-rosa da BR 101, em Linhares
Trecho da BR 101, em Linhares Crédito: Archimedeis Patrício
Uma criança de dois anos de idade morreu após uma colisão entre dois veículos na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (2). O acidente deixou ainda cinco pessoas feridas.
De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 141. Um dos veículos foi cruzar a rodovia e acabou atingindo o outro carro.

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A criança  chegou a ser socorrida, mas morreu quando era levada para um hospital do município. De acordo com a Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, cinco pessoas ficaram feridas. O quadro de saúde dos feridos não foi informado. O nome e o sexo da criança também não foi divulgado.
Ainda segundo a Eco 101, durante o atendimento, o tráfego seguiu por desvio no sentido sul e foi totalmente liberado às 12h40.

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