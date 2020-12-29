Diretora de rádio em Cachoeiro morre após acidente na BR 101

Ana Paula morreu em um acidente na BR 101 entre Guarapari e Anchieta Crédito: Arquivo Pessoal

A diretora da Rádio Cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, Ana Paula Correa Martins Malta, morreu nesta segunda-feira (28), em um acidente de carro na BR 101 , na altura do quilômetro 351, próximo à divisa entre Guarapari e Anchieta. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro em que Ana Paula estava com o marido bateu em outro veículo. Ela chegou a ser socorrida e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.

A PRF informou ainda que o marido de Ana Paula teve apenas ferimentos leves e também foi levado para um hospital em Cachoeiro. Quatro pessoas estavam no outro veículo. De acordo com a polícia, elas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Pronto Atendimento de Guarapari.

Segundo Cristiane Chaves, que era amiga da vítima, Ana Paula ainda teria sido levada consciente e até conversando para o hospital, mas teve uma hemorragia interna seguida de uma parada cardíaca e não resistiu. Cristiane classificou a amiga como uma "pessoa maravilhosa, meiga, boa filha e boa mãe".