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Entre Guarapari e Anchieta

Diretora de rádio em Cachoeiro morre após acidente na BR 101

Ana Paula Corrêa Martins Malta tinha 30 anos e deixa uma filha de seis. Ela chegou a ser socorrida e estava consciente, mas morreu no hospital. O marido dela e outras quatro pessoas ficaram feridas na batida

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 23:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 23:52
Ana Paula morreu em um acidente na BR 101 entre Guarapari e Anchieta Crédito: Arquivo Pessoal
A diretora da Rádio Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, Ana Paula Correa Martins Malta, morreu nesta segunda-feira (28), em um acidente de carro na BR 101, na altura do quilômetro 351, próximo à divisa entre Guarapari e Anchieta. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro em que Ana Paula estava com o marido bateu em outro veículo. Ela chegou a ser socorrida e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.
A PRF informou ainda que o marido de Ana Paula teve apenas ferimentos leves e também foi levado para um hospital em Cachoeiro. Quatro pessoas estavam no outro veículo. De acordo com a polícia, elas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Pronto Atendimento de Guarapari.
Segundo Cristiane Chaves, que era amiga da vítima, Ana Paula ainda teria sido levada consciente e até conversando para o hospital, mas teve uma hemorragia interna seguida de uma parada cardíaca e não resistiu. Cristiane classificou a amiga como uma "pessoa maravilhosa, meiga, boa filha e boa mãe".
Ana Paula estava na direção da Rádio Cidade, que foi fundada pela mãe dela, Lúcia Martins. A empresária tinha 30 anos e deixa uma filha de seis. O velório foi realizado na noite desta segunda (28) e o enterro acontecerá nesta terça-feira (29), no cemitério Cachoeiro Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, às 10h.

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