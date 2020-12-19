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Antônio Carlos Antolini

Após ser internado com Covid-19, desembargador aposentado morre no ES

O presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, divulgou nota lamentando, em nome de todo o Poder Judiciário Estadual, o falecimento de Antônio Carlos Antolini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 16:32

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 16:32

Ele estava internado com Covid
Antônio Carlos Antolini morreu aos 83 anos Crédito: Reprodução/ Facebook
Morreu na madrugada deste sábado (19), aos 83 anos, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Antônio Carlos Antolini. De acordo com familiares, estava internado desde o dia 7 de dezembro no Hospital Evangélico de Vila Velha após ser contaminado pelo novo coronavírus.
O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, divulgou uma nota lamentando, em nome de todo o Poder Judiciário Estadual, o falecimento do magistrado.
Segundo a família de Antônio Carlos, o desembargador teve falência múltipla de órgãos em decorrência de uma pneumonia. A doença surgiu como uma consequência da Covid-19, de acordo com os parentes.
"Ele foi internado no dia do meu aniversário e foi enfraquecendo por causa da doença e por causa da pneumonia. Além da tristeza, estamos preocupados com a minha mãe, que era casada com ele havia 58 anos, tem mal de Parkinson e está com a saúde bastante fragilizada", relatou o filho do desembargador, o advogado Antônio Carlos Antolini Júnior.

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A esposa do desembargador, a advogada Nadyr Antolini, de 82 anos, não apresentou sintomas da Covid-19, de acordo com familiares.
Natural de Colatina, Antolini atuou como desembargador do TJES de 2002 a 2010, quando se aposentou. Ele se formou em Direito em 1963 na antiga Faculdade de Direito do Espírito Santo. Começou a atuar como juiz de Direito em 1977. O desembargador também foi secretário municipal de Governo na Prefeitura de Colatina.
Antolini é velado no cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde está sepultado o filho Marcelo Antolini, que faleceu em 2013 por falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer no fígado. Além de Marcelo e do advogado Antolini Júnior, o desembargador ainda deixa outro filho.

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