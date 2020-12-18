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Obituário

Roberto Bragatto, sócio da Coroa, morre aos 65 anos de Covid-19

O empresário estava internado desde o dia 21 de outubro em um hospital particular de Vitória. Ele deixa esposa, filhos e netos

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 17:35
Roberto Bragatto, sócio da Coroa
Roberto Bragatto, sócio do Grupo Coroa, faleceu nesta quinta (18) no ES Crédito: Octávio Bastos/Arquivo AG
Morreu nesta quinta-feira (18) em Vitória o empresário capixaba Roberto Bragatto, um dos donos da Coroa. Ele tinha 65 anos e, segundo a família, foi vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus.
O irmão e sócio de Roberto, Ademar Bragatto, afirmou que ele era diabético e foi internado no dia 21 de outubro com Covid-19 em um hospital particular em Vitória. Três dias depois, o agravamento do quadro fez com que ele precisasse ir para a UTI, onde foi entubado, e após quase dois meses, não resistiu.
"É uma perda irreparável. O Roberto, meu irmão, era uma pessoa muito alegre, sempre gostou muito de ajudar o próximo, ele era muito família. Foi ainda um excelente empreendedor. Trabalho era a palavra de ordem dele", contou Ademar.
O enterro acontece nesta sexta-feira (18), em Ibiraçu. Roberto deixa esposa, filhos e netos.

A EMPRESA

A capixaba Coroa, com sede em Domingos Martins, tem mais de 80 anos de mercado e possui um grande portfólio de refrigerantes, energéticos e água mineral.
Em seu site, a empresa afirma responder por 20% do mercado de bebidas do Estado e também está presente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

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