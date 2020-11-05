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Morre o desembargador aposentado Benício Ferrari aos 80 anos

Benício Ferrari iniciou a carreira no Judiciário em dezembro de 1982 e assumiu o cargo de desembargador em maio de 2009

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 14:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 14:01
Aos 80 anos, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Benício Ferrari morreu nesta quarta-feira (4). A família informou que Ferrari descobriu um câncer em estágio avançado de metástase há cerca de 10 dias. O desembargador aposentado faleceu na casa dele, em Vila Velha.
"Vim para somar e distribuir justiça." Essas foram suas palavras dele ao assumir o cargo de desembargador em maio de 2009. Na Corte, compôs a 3ª Câmara Cível do TJES. Em abril do ano seguinte, se aposentou, aos 70 anos.
Ferrari iniciou a carreira no Judiciário em dezembro de 1982, quando tomou posse como juiz substituto na 2ª Vara de Colatina.  Também passou pelas Comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Rio Novo do Sul, Aracruz, São Mateus, Afonso Cláudio, Guarapari, Santa Leopoldina, Linhares, Vila Velha, Vitória e Serra.
Exerceu ainda as funções de juiz corregedor no biênio 1998 e 1999.
Desembargador aposentado Benício Ferrari faleceu nesta quarta-feira (4)
Desembargador aposentado Benício Ferrari faleceu nesta quarta-feira (4) Crédito: Reprodução/Facebook Benício Ferrari Junior
O presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, lamentou a morte do desembargador aposentado em nome de todo Poder Judiciário, em uma nota publicada no site da instituição.
O filho dele, Benício Ferrari Júnior, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, se manifestou pelas redes sociais. "Enquanto esteve consciente, brincou. Mandou plantar batata, 'reclamou' que as visitas só chegavam na hora da comida. Enfim, o sofrimento dele acabou. Papai partiu. Já está ao lado da Viviu e de nosso Pai Celestial", escreveu.
O velório e o enterro ocorreram na manhã desta quinta-feira (5) no cemitério Jardim da Paz, na Serra.

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