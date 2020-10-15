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Luto no ES

Morre Rike Soares, famoso produtor cultural de Vitória

Corpo do empresário, que era dono do Grupo Antimofo, que atua no Espírito Santo, foi encaminhado ao DML para exames

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 12:25
O produtor cultural Henrique Sores, o Rike Soares
O produtor cultural Henrique Sores, o Rike Soares Crédito: Reprodução/Facebook Rike Soares
 O produtor cultural Henrique Soares, conhecido como Rike, morreu na manhã desta quinta-feira (15), em Jardim da Penha, Vitória.  Rike era popularmente conhecido por administrar casas noturnas da Capital. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML).
A irmã do empresário, Janaína Soares, confirmou a morte do produtor. Muito abalada, ela, que mora em São Paulo e passa uns dias no Estado, informou à reportagem que ela e os demais familiares estão resolvendo questões burocráticas. A causa da morte não foi divulgada.
"Ele era uma pessoa muito querida. Estamos resolvendo várias questões chatinhas, é um momento chato... Quero só respirar para conseguir resolver tudo", informa a irmã.
Muitas pessoas ligadas ao empresário se manifestaram pelas redes sociais. Tatiana Beling, fotógrafa que era amiga de Rike, escreveu no Instagram: "Amigos, é com tristeza que informo o falecimento do Rike. Nosso amigo se foi hoje (15)".
Ver essa foto no Instagram

Amigos, é com tristeza que informo o falecimento do Rike. Desculpe não estar respondendo à todos, por isso comunicarei por aqui. Nosso amigo se foi hoje, depois de muitos anos de luta contra uma doença que muitos banalizam. Eu teria muitas coisas pra escrever e lembrar de tudo que vivi com ele, a grande maioria impublicável rsrs, mas não estou em condições. Hoje sofro tudo que nunca sofri antes. Acabei de chegar do Fluente e a família está resolvendo as questões burocráticas, mais tarde tento dar informações por aqui. E Rike, eu não tenho como te agradecer pelos anos de amizade, por todas as alegrias e doideiras que vc me proporcionou, e por todas as oportunidades tb, por todo carinho com meus pais e minha irmã. Respeito as escolhas da vida de cada um. Hoje você me deixou destruída, mas eu te amo pra caralho, meu amigo! ?????

Uma publicação compartilhada por Tati Beling (@tatileny) em

Questionada, a Polícia Civil (PCES) informa que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo do empresário foi encaminhado ao DML, onde passará por exame cadavérico que vai identificar a causa da morte.
"O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que aguardará o resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", finaliza nota da PCES enviada à reportagem.

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