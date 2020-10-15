Morre Rike Soares, famoso produtor cultural de Vitória

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Amigos, é com tristeza que informo o falecimento do Rike. Desculpe não estar respondendo à todos, por isso comunicarei por aqui. Nosso amigo se foi hoje, depois de muitos anos de luta contra uma doença que muitos banalizam. Eu teria muitas coisas pra escrever e lembrar de tudo que vivi com ele, a grande maioria impublicável rsrs, mas não estou em condições. Hoje sofro tudo que nunca sofri antes. Acabei de chegar do Fluente e a família está resolvendo as questões burocráticas, mais tarde tento dar informações por aqui. E Rike, eu não tenho como te agradecer pelos anos de amizade, por todas as alegrias e doideiras que vc me proporcionou, e por todas as oportunidades tb, por todo carinho com meus pais e minha irmã. Respeito as escolhas da vida de cada um. Hoje você me deixou destruída, mas eu te amo pra caralho, meu amigo! ?????