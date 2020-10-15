Morre Rike Soares, famoso produtor cultural de Vitória

O produtor cultural Henrique Soares, conhecido como Rike, morreu na manhã desta quinta-feira (15), em Jardim da Penha, Vitória. Rike era popularmente conhecido por administrar casas noturnas da Capital. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML).
A irmã do empresário, Janaína Soares, confirmou a morte do produtor. Muito abalada, ela, que mora em São Paulo e passa uns dias no Estado, informou à reportagem que ela e os demais familiares estão resolvendo questões burocráticas. A causa da morte não foi divulgada.
"Ele era uma pessoa muito querida. Estamos resolvendo várias questões chatinhas, é um momento chato... Quero só respirar para conseguir resolver tudo", informa a irmã.
Muitas pessoas ligadas ao empresário se manifestaram pelas redes sociais. Tatiana Beling, fotógrafa que era amiga de Rike, escreveu no Instagram: "Amigos, é com tristeza que informo o falecimento do Rike. Nosso amigo se foi hoje (15)".
Questionada, a Polícia Civil (PCES) informa que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo do empresário foi encaminhado ao DML, onde passará por exame cadavérico que vai identificar a causa da morte.
"O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que aguardará o resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", finaliza nota da PCES enviada à reportagem.