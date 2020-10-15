Frequentadores das festas e amigos lamentam a morte de Rike Soares

O produtor cultural Henrique Soares, o Rike Soares Crédito: Reprodução/Facebook Rike Soares

Estes frequentadores e amigos encheram a web de relatos enlutados em memória a RIke, também conhecido por DJ Rike Sick quando se apresentava.

"Nosso amigo se foi hoje, depois de muitos anos de luta contra uma doença que muitos banalizam. Eu teria muitas coisas pra escrever e lembrar de tudo que vivi com ele, a grande maioria impublicável (risos), mas não estou em condições. Hoje sofro tudo que nunca sofri antes", escreveu a fotógrafa Tatiana Beling, no Instagram.

"Rike, eu não tenho como te agradecer pelos anos de amizade, por todas as alegrias e doideiras que vc me proporcionou, e por todas as oportunidades também, por todo carinho com meus pais e minha irmã. Respeito as escolhas da vida de cada um. Hoje você me deixou destruída, mas eu te amo, meu amigo", completou Tatiana, que também foi produtora da Bolt, outra casa que Rike administrou até o início do ano.

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha , lamentou a partida do produtor pelo seu perfil do Instagram. "O conheci, junto com a Dessa (ex-mulher), logo que chegaram de Sa?o Paulo, cheios de ideias e projetos. Todos realizados e eles sempre indo ale?m. Realizamos juntos, nos divertimos tanto, tantas ideias e um respeito mu?tuo que balizou nossa grande amizade", começou.

E lembrou: "Nos falamos pela u?ltima vez na sexta passada e marcamos um encontro para colocar o papo em dia. 'Na?o e? pra conversar so? sobre trabalho, meu convite e? falar sobre a vida, beber e conversar', me disse".

Renato Costa Neto, jornalista e sócio do Liverpub Vitória, falou: "Se tem gente trabalhando em prefeitura na área da cultura, com edital de cultura, com iluminação, cenografia, designer gráfico, webdesigner, produção musical, é a galera que começou ali (na Antimofo) discotecando numa festinha, aprendendo a produzir uma festa na madrugada. Este legado do Rike é insuperável, além de ser um cara espetacular, do bem, sempre amigo, querendo se divertir, sempre agregador, juntando pseudotribos que existiam em Vitória, pessoas que não iam um à festa do outro".

FREQUENTADORES

Os frequentadores dos eventos produzidos pela Antimofo desde 2004 também foram às redes lamentar o ocorrido. A amiga Marcela Favarato postou: "Estou tremendo até agora com essa notícia. Por que, Rike? Estou triste demais, não consigo parar de chorar. Gostava demais dele, acompanhava o trabalho da Antimofo desde o início. Ele sempre foi um cara visionário, empreendedor, inteligentíssimo, sem preconceitos, que promovia o bem para as pessoas. Um amigo querido que vou guardar pelas lembranças. Vá em paz, Rike!".

Stefan Souza também escreveu: "Poxa! Meu Deus! Basta, 2020! Rike, melhor produtor cultural de Vitória. A cultura está de luto". Ellen Sun, outra frequentadora. reiterou: "Muito triste. Era uma pessoa que sempre somava".

O internauta Jônatas Barbosa também escreveu: "Lamentável. 2020 certamente é o ano do luto. Não era próximo dele, mas imagino a falta que vai fazer para uma galera.

CONFIRA OUTRAS MANIFESTAÇÕES DE LUTO

Sinceramente chocada com a notícia... Rike foi o gigante das noitadas de vitorinha ?? Meus pêsames a família e amigos — Bedenda (@proletariotaria) October 15, 2020

Tive poucos contatos com o Rike, mas sua contribuição para a cultura de Vitória é inegável. Uma grande perda. — Laranja (@laranjot_) October 15, 2020

Rike fez MUITO não só pela cena cultural do Espírito Santo, mas por milhares de pessoas que não se sentiam pertencentes a lugar nenhum e se encontraram nas festas do antimofo. E o que ele fez fica pra sempre. — bear beets battlestar galactica (@itsfilippe) October 15, 2020