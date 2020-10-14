Música

Rock in Rio Lisboa anuncia Ivete Sangalo e Anitta no palco Mundo na edição de 2021

Evento deste ano foi adiado para junho do ano que vem em Portugal

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:20

Redação de A Gazeta

Crédito: Rafael Mattei
O Rock in Rio anunciou Ivete Sangalo, 48, e Anitta, 27, entre as atrações do festival que acontecerá no próximo ano, em Lisboa. As duas se apresentarão no Palco Mundo nos dias 20 e 27 de junho, respectivamente. O evento estava programado para acontecer neste ano, mas foi adiado devido à pandemia.
Agora, o festival está marcado para dois finais de semana. Nos dias 20 e 21 de junho, estão previstos, além de Ivete, nomes como Black Eyed Peas, Foo Fighers e Liam Gallagher. Já nos dias 26 e 27 de junho, haverá, além de Anitta, Post Malone, Jason Derulo e Duran Duran. Veja a programação completa abaixo.
No próximo ano também haverá o Rock in Rio no Rio de Janeiro. Os shows acontecerão nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro, na Barra da Tijuca. As atrações ainda não foram divulgadas.

Veja programação do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa:

  • Dia 19 de junho
  • Foo Fighters
  • The National
  • Liam Gallagher

  • Dia 20 de junho
  • Black Eyed Peas
  • Ivete Sangalo
  • David Carreira

  • Dia 26 de junho
  • Duran Duran
  • A-Ha
  • Xutos e Pontapés
  • Bush

  • Dia 27 de junho
  • Post Malone
  • Anitta
  • Jason Derulo
  • HMB

