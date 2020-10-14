Rock in Rio Lisboa anuncia Ivete Sangalo e Anitta no palco Mundo na edição de 2021

O Rock in Rio anunciou Ivete Sangalo, 48, e Anitta, 27, entre as atrações do festival que acontecerá no próximo ano, em Lisboa. As duas se apresentarão no Palco Mundo nos dias 20 e 27 de junho, respectivamente. O evento estava programado para acontecer neste ano, mas foi adiado devido à pandemia.
Agora, o festival está marcado para dois finais de semana. Nos dias 20 e 21 de junho, estão previstos, além de Ivete, nomes como Black Eyed Peas, Foo Fighers e Liam Gallagher. Já nos dias 26 e 27 de junho, haverá, além de Anitta, Post Malone, Jason Derulo e Duran Duran. Veja a programação completa abaixo.
No próximo ano também haverá o Rock in Rio no Rio de Janeiro. Os shows acontecerão nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro, na Barra da Tijuca. As atrações ainda não foram divulgadas.
Veja programação do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa:
- Dia 19 de junho
- Foo Fighters
- The National
- Liam Gallagher
- Dia 20 de junho
- Black Eyed Peas
- Ivete Sangalo
- David Carreira
- Dia 26 de junho
- Duran Duran
- A-Ha
- Xutos e Pontapés
- Bush
- Dia 27 de junho
- Post Malone
- Anitta
- Jason Derulo
- HMB