AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Setembro e outubro

Rock in Rio confirma edição do festival em 2021

Segundo um comunicado, a organização do festival está confiante no restabelecimento das questões que envolvem a Saúde e na retomada das atividades sócio culturais

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 07:59
O rapper Drake durante apresentação no Rock in Rio 2019
O rapper Drake durante apresentação no Rock in Rio 2019 Crédito: Instagram@champagnepapi
Rock in Rio confirmou nesta segunda-feira, 28, a realização do festival no Brasil em 2021. As datas estão marcadas: dias 24, 25, 26 e 30 de setembro, 1, 2 e 3 de outubro, a Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.
Segundo um comunicado, a organização do festival "está confiante no restabelecimento das questões que envolvem a Saúde e na retomada das atividades sócio culturais. Sobre os protocolos a serem adotados, o festival reforça que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da Cidade do Rock".
"O ser humano é coletivo e a vida é ao vivo", disse o presidente do Rock in Rio, Roberto Medina, também em comunicado.

Veja Também

Nick Cruz, Kevin Fiorani, Silva e Zayn nos lançamentos da semana #54

Assembleia do ES aprova regras para aplicação da Lei Aldir Blanc

Empresários do ES já vendem festas de verão na expectativa da flexibilização

Na semana passada, ficou definido que os desfiles das Escolas de Samba do Rio não acontecerão em fevereiro, e o carnaval da cidade não tem data para acontecer no próximo ano. Os cinemas da cidade do Rio vão reabrir a partir do dia 1º de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jhonatas Santos Conceição, de 31 anos, foi preso após atirar contra um homem na Serra
Homem é alvo de tiros após ser acusado de dar em cima de mulher no ES
Imagem de destaque
Lanche da tarde: 3 receitas proteicas com ovo para potencializar os resultados da musculação
Kléberson
Com artérias obstruídas, pentacampeão Kléberson é encaminhado para hospital, mas passa bem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados