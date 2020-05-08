Post Malone será headliner do Rock in Rio de 2021, segundo jornalista

O rapper Post Malone Crédito: Instagram

O astro do hip-hop Post Malone, 24, voltará ao Brasil em 2021 para se apresentar no festival de música Rock in Rio. Ele será um dos headliners que vai cantar no palco Mundo.

A informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flesch do portal Yahoo, nesta quinta-feira (7). Com o avanço da pandemia do coronavírus, ainda não há datas confirmadas para o festival, que normalmente acontece nos meses de setembro e outubro.

Malone também era um dos nomes confirmados para o Rock in Rio Lisboa 2020, em Portugal, que aconteceria no mês de junho, mas precisou ser adiado para o próximo ano devido a Covid-19.

Post Malone se apresentou no Brasil pela primeira vez no festival Lollapalooza, em 2019. Ele agitou o público ao cantar seus hits "Better Now" e "Rockstar", e surpreendeu ao chamar o funkeiro brasileiro MC Kevin O Chris para o palco. Os dois cantaram e dançaram os funks "Vamos Pra Gaiola" e "Ela é Do Tipo".

Sucesso no cenário hip-hop mundial, Post Malone mistura trap (subgênero do raop) com pop melódico. Ele também é reconhecido pelas colaborações de sucesso com Kanye West, Nicki Minaj, Justin Bieber, entre outros nomes. Em 2018, Malone venceu o prêmio de Melhor Canção de Rap no Billboard Music Awards com a faixa "Rockstar".

As tatuagens no rosto são suas marcas de registro. Frases como "fique longe" e "sempre cansado", em inglês, estão por toda a parte. Ele também possuí desenhos de arame farpado, espada, cartas de baralho e motosserra.