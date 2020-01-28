Rock in Rio ganha filme e pode não ter edição no Chile em 2021

O empresário Roberto Medina, presidente do Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @carnavalinterativo

Há 35 anos, o Brasil viu nascer - e ajudou a criar - o filho que hoje Roberto Medina tem o maior orgulho de dizer que é seu. Fundador e presidente do Rock in Rio , o empresário divide escritório com os outros dois herdeiros e ao longo das décadas teve um cuidado especial com a educação que deu a todos eles.

"Tive a sorte de ter um filho, que é o Rodolfo, que é vice-presidente comercial do Rock in Rio, e a Roberta, minha filha, que trata da parte social e comunicação", fala, em entrevista exclusiva ao DIVIRTA-SE.

Para o Rock in Rio, ele mesmo diz que sempre deu o melhor desde a primeira edição. Quem não se lembra da mega estrutura da edição de 1985, que veio toda dos Estados Unidos, bem como a maior parte dos técnicos que trabalhou no empreendimento revolucionário do entretenimento? Agora, Medina colhe os louros de ter sido criador do case e pretende crescer:

"Vamos fazer um documentário contando a história do Rock in Rio, um filme daqui uns três anos e a ideia é sempre superar a edição anterior." Roberto Medina - Fundador do Rock in Rio

Por falar em novas edições, os planos do Rock in Rio 2021 podem ser diferentes. Segundo Medina, a intenção era realizar uma edição dupla, sendo no Rio de Janeiro e no Chile ao mesmo tempo. Porém, apenas a edição brasileira está confirmada.

"A gente ia fazer no Chile, mas com essa confusão política, essa coisa social, preferimos não fazer. Ia ter Chile e Rio juntos. Foi incrível o negócio do Chile, escolhi porque era estável e, de repente, uma confusão lá. Não dá para saber", disse Medina, deixando o clima de incerteza no ar.

Procuramos a assessoria do evento, para confirmar se o evento no Chile estaria cancelado e obtivemos a seguinte resposta: "a gente não tem essa confirmação, se vai acontecer ou não. O que foi feito aqui no Brasil foi um acordo de intenção".

Mas a ambição do presidente de um dos maiores festivais de música do mundo vai além da realização do festival em si. Ele quer ensinar outros jovens visionários a fórmula que ele mesmo aplicou no próprio evento. "Quero construir um espaço onde as pessoas vão ter experiências reais com o que a gente faz. Olhar uma operação dessas para criar profissionais para o futuro. Futuro é turismo, turismo e turismo. Isso é entretenimento, cultura", exemplifica.