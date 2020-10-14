Nick Cruz, cantor trans do ES, vira aposta da gravadora de Anitta

É, eu cantei no estande da Warner, no Rock in Rio, e assinei o meu contrato lá. Foi incrível. E a ideia era lançar a minha primeira música com eles no início do ano, mas veio a pandemia e demorou um pouquinho  o que foi ótimo para pensarmos em toda a estratégia da minha carreira. Mas todas essas experiências que tive até aqui me deram a certeza de que a música é o meu destino. Cantar sempre foi o que mais gostei de fazer e sempre foi o lugar onde eu mais me sentia confortável de estar.