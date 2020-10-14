Museu de Arte do Espírito Santo deve reabrir no dia 10 de novembro

Data: 31/12/2019 - ES - Vitória - MAES, Museu de Artes do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) já tem data definida para sua reabertura. Em reunião ordinária do Conselho Estadual de Cultura (CEC) no último dia 8 de outubro, a diretora do MAES, Ana Luiza Bringuente, informou que a previsão é que o espaço cultural abra as portas no dia 10 de novembro com a exposição "Vix Estórias Capixabas", adiantada pelo Divirta-se

A reabertura chega após quatro anos de obras do espaço que é tombado como patrimônio histórico. O projeto previu soluções para portadores de necessidades especiais, como banheiros, elevador, e sinalização adequada, além de mobiliário adequado para Guarda do Acervo hoje aproximadamente com 600 obras.

O espaço passou por uma reestruturação no espaço expositivo, na reserva técnica onde fica acomodado o seu acervo e também em sua acessibilidade. Esperamos que o Maes proporcione o estímulo à pesquisa sem contar as ações dos projetos educativos que contemplem toda a sua diversidade pois é um patrimônio feito para ser revisitado. Temos o entendimento que a arte tem de ser para todos, afirmou Ana Luiza Bringuente.

A subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, também enfatizou a potencialidade do local por disponibilizar ao público uma série de especificidades, ou seja, ser um espaço cultural, um local de acessibilidade e um patrimônio cultural tombado pela CEC.

"Poucas pessoas tiveram contato com o acervo do museu, que é extremamente rico. Este foi um dos principais motivos desta obra, que é proporcionar um espaço adequado para a reserva técnica para poder acomodar estas obras, que são de um valor inestimável para nossa história", destacou Carolina.

EXPOSIÇÕES

A diretora do MAES destacou a exposição coletiva Vix Estórias Capixabas que será em formato on-line e presencial em um formato que seguirá medidas sanitárias obrigatórias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).

Obra de Elpídio Malaquias que está no acervo do Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Secult/Divulgação

A mostra foi elaborada a partir de obras de dois artistas capixabas presentes no acervo do museu  o serígrafo Dionísio Del Santo, que dá nome ao museu, e o pintor Eupídio Malaquias - e que estarão reunidas com propostas artísticas de 23 artistas contemporâneos locais e de outros estados, incluindo Hilal Sami Hilal. A exposição ficará disponível até o dia 21 de fevereiro.