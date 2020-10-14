Museu de Arte do Espírito Santo deve reabrir no dia 10 de novembro

O Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) já tem data definida para sua reabertura. Em reunião ordinária do Conselho Estadual de Cultura (CEC) no último dia 8 de outubro, a diretora do MAES, Ana Luiza Bringuente, informou que a previsão é que o espaço cultural abra as portas no dia 10 de novembro com a exposição "Vix Estórias Capixabas", adiantada pelo Divirta-se.
A reabertura chega após quatro anos de obras do espaço que é tombado como patrimônio histórico. O projeto previu soluções para portadores de necessidades especiais, como banheiros, elevador, e sinalização adequada, além de mobiliário adequado para Guarda do Acervo hoje aproximadamente com 600 obras.
O espaço passou por uma reestruturação no espaço expositivo, na reserva técnica onde fica acomodado o seu acervo e também em sua acessibilidade. Esperamos que o Maes proporcione o estímulo à pesquisa sem contar as ações dos projetos educativos que contemplem toda a sua diversidade pois é um patrimônio feito para ser revisitado. Temos o entendimento que a arte tem de ser para todos, afirmou Ana Luiza Bringuente.
A subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, também enfatizou a potencialidade do local por disponibilizar ao público uma série de especificidades, ou seja, ser um espaço cultural, um local de acessibilidade e um patrimônio cultural tombado pela CEC.
"Poucas pessoas tiveram contato com o acervo do museu, que é extremamente rico. Este foi um dos principais motivos desta obra, que é proporcionar um espaço adequado para a reserva técnica para poder acomodar estas obras, que são de um valor inestimável para nossa história", destacou Carolina.
EXPOSIÇÕES
A diretora do MAES destacou a exposição coletiva Vix Estórias Capixabas que será em formato on-line e presencial em um formato que seguirá medidas sanitárias obrigatórias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).
A mostra foi elaborada a partir de obras de dois artistas capixabas presentes no acervo do museu o serígrafo Dionísio Del Santo, que dá nome ao museu, e o pintor Eupídio Malaquias - e que estarão reunidas com propostas artísticas de 23 artistas contemporâneos locais e de outros estados, incluindo Hilal Sami Hilal. A exposição ficará disponível até o dia 21 de fevereiro.
No calendário de reabertura no começo de 2021 haverá duas exposições on-line provenientes dos Editais 019/2018 - Exposições de Artes Visuais, da Secult: o Projeto Tirante, de Clara Sampaio, e o projeto Museu sem Paredes, de Gabriel Menotti.