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Cultura

Museu de Arte do Espírito Santo deve reabrir no dia 10 de novembro

Após quatro anos de reforma, Maes abre as portas com a mostra coletiva 'Vix Estórias Capixabas'

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 06:00
Data: 31/12/2019 - ES - Vitória - MAES, Museu de Artes do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 31/12/2019 - ES - Vitória - MAES, Museu de Artes do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
O Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) já tem data definida para sua reabertura. Em reunião ordinária do Conselho Estadual de Cultura (CEC) no último dia 8 de outubro, a diretora do MAES, Ana Luiza Bringuente, informou que a previsão é que o espaço cultural abra as portas no dia 10 de novembro com a exposição "Vix Estórias Capixabas", adiantada pelo Divirta-se.
A reabertura chega após quatro anos de obras do espaço que é tombado como patrimônio histórico. O projeto previu soluções para portadores de necessidades especiais, como banheiros, elevador, e sinalização adequada, além de mobiliário adequado para Guarda do Acervo hoje aproximadamente com 600 obras.
O espaço passou por uma reestruturação no espaço expositivo, na reserva técnica onde fica acomodado o seu acervo e também em sua acessibilidade. Esperamos que o Maes proporcione o estímulo à pesquisa sem contar as ações dos projetos educativos que contemplem toda a sua diversidade pois é um patrimônio feito para ser revisitado. Temos o entendimento que a arte tem de ser para todos, afirmou Ana Luiza Bringuente.
A subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas, também enfatizou a potencialidade do local por disponibilizar ao público uma série de especificidades, ou seja, ser um espaço cultural, um local de acessibilidade e um patrimônio cultural tombado pela CEC.
"Poucas pessoas tiveram contato com o acervo do museu, que é extremamente rico. Este foi um dos principais motivos desta obra, que é proporcionar um espaço adequado para a reserva técnica para poder acomodar estas obras, que são de um valor inestimável para nossa história", destacou Carolina.

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EXPOSIÇÕES

A diretora do MAES destacou a exposição coletiva Vix Estórias Capixabas que será em formato on-line e presencial em um formato que seguirá medidas sanitárias obrigatórias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).
Obras de Elpídio Malaquias, artista capixaba que dá nome ao Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória
Obra de Elpídio Malaquias que está no acervo do Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Secult/Divulgação
A mostra foi elaborada a partir de obras de dois artistas capixabas presentes no acervo do museu  o serígrafo Dionísio Del Santo, que dá nome ao museu, e o pintor Eupídio Malaquias - e que estarão reunidas com propostas artísticas de 23 artistas contemporâneos locais e de outros estados, incluindo Hilal Sami Hilal. A exposição ficará disponível até o dia 21 de fevereiro.
No calendário de reabertura no começo de 2021 haverá duas exposições on-line provenientes dos Editais 019/2018 - Exposições de Artes Visuais, da Secult: o Projeto Tirante, de Clara Sampaio, e o projeto Museu sem Paredes, de Gabriel Menotti.

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