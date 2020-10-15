Mostra MoV.Lab começa nesta quinta (15) com 8 filmes concorrendo a prêmios

Mostra MoV.Lab: cena de Corpo Monumento, filme Crédito: Divulgação/MoV.Lab

Dando continuidade ao festival Mov.Cidade, iniciado no último dia 24 com uma programação que reúne música, cinema, webséries e debates em torno da ocupação das cidades, começa nesta quinta-feira (15) a mostra MoV.Lab. Ela acontece separadamente da mostra Mov.Cidade, que aconteceu até o último dia 8, mas mantém o mesmo tema do evento: o cotidiano da vida urbana.

A mostra Mov.Lab tem como perfil trabalhos voltados mais para a internet, que tenham uma linguagem mais experimental, mais laboral. A mostra Mov.Cidade traz um pouco mais de preocupações urbanas mesmo, documentários, ficções ou até animações, mas que reflitam cidade, periferias, questões urbanas, explica um dos idealizadores do projeto, Léo Alves.

Assim, oito produções foram selecionadas pela publicitária Lorena Santos, pelo produtor audiovisual Izah Candido, e a editora de mídia audiovisual da TV Gazeta Haelly Dragnev. São obras experimentais produzidas por jovens, com vídeodança, vídeoarte, clipes musicais e outras produções audiovisuais, em que os protagonistas são o corpo, a música e a cidade.

Um exemplo é o curta "Trincheira", em que um garoto num aterro de lixo observa o imponente muro de um condomínio de luxo e constrói seu mundo fantástico. Outro é a obra poética "Ser Livre", onde moradores do interior de Duque de Caxias (RJ) refletem as mazelas e orgulhos do seu ambiente, enfrentando os preconceitos diários por sua cor.

Quem quiser assistir às gravações pode acessar o site do evento (www.movcidade.com.br) e prestigiar os produtores de graça. Os filmes ficam disponíveis até o dia 29 de outubro para a galera assistir.

No final, os espectadores ainda podem votar nas obras que eles acharem dignas de levarem um dos prêmios. As produções desta curadoria e da mostra Mov.Cidade, que terminou no último dia 8, concorrem a R$ 20.500 em premiações para os três melhores curtas de cada categoria, além do júri popular.

AS PRODUÇÕES

Mostra Mov.Lab



90 Rounds De Juane Vaillant e João Oliveira DOC, 1926, ES



Corpo Monumento De Alexandre Salomão EXP, 15, PE



Ontem eu, mulher negra, estava ciclista De Edilaine Santos ANI, 3, SP



Paná Panã Direção Coletiva EXP, 540, RJ



Penduradas De Dominique Lima VIDEOARTE, 449, ES



Rotina Familiar | Crônica Visual De Leo Silva DOC, 1036, CE



Ser Livre De Guga Caldwell EXP, 257, RJ



Tudo De Nicole Donato VIDEOCLIPE, 403, SE



SERVIÇO