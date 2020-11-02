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Luto

Morre Sônia Maria Rabello Doxsey, advogada e ex-professora da Ufes

Além de professora da instituição, Sônia foi tradutora juramentada ingle?s/portugue?s e conselheira da OAB-ES na gesta?o do presidente Agesandro da Costa Pereira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 22:49

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 22:49

Advogada e ex-professora da Ufes Sônia Maria Rabello Doxsey
Advogada e ex-professora da Ufes Sônia Maria Rabello Doxsey Crédito: Divulgação/Ufes
A advogada e ex-professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Sônia Maria Rabello Doxsey morreu neste domingo (1º). A Ufes e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espi?rito Santo (OAB-ES) publicaram nota de pesar pelo ocorrido nas redes sociais.
Na manhã desta segunda-feira (2), os filhos dela, Jennifer Rabello Doxsey Vinand e Alexander Rabello Doxsey, contaram que a mãe morre dormindo.  Ela foi sepultada na manhã deste feriado no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
"A gente faz questão de lembrar da minha mãe, como pessoa muito forte, que sempre foi. Precursora de uma luta pelos direitos da mulher. Infelizmente perdi a minha heroína. Somos de uma família de advogados, temos muito a agradecer por todas as lembranças. Ela será inesquecível para todos nós. Foi uma mulher incrível", disseram os filhos.

OAB-ES

Segundo a OAB-ES, Sônia se destacou em va?rias a?reas do Direito, inclusive Internacional. Ela foi professora de Direito de Fami?lia na Ufes, tradutora juramentada ingle?s/portugue?s e conselheira da seccional na gesta?o do presidente Agesandro da Costa Pereira.
Sempre lutou em defesa da advocacia e, em especial, da mulher advogada. A OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e toda a advocacia neste momento de tristeza e profunda dor, lamenta a OAB, por nota.

UFES

Já a Administração Central da Ufes destaca que Sônia foi professora de Direito de Família e coordenadora do curso de graduação entre 2001 e 2002. Em 2014, foi homenageada durante a celebração dos 60 anos da instituição. "Em nome de toda a comunidade acadêmica, a Administração Central da Ufes manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da professora", lamenta a Ufes.
O advogado de Família, José Eduardo Coelho Dias, diz que a morte de Sônia é uma grande perda para a advocacia de Família. Para ele, a ex-professora era considerada a grande precursora da advocacia familiarista no Estado. Além de deter grande conhecimento jurídico, sempre foi aguerrida e combativa como poucos, declara.
Ele complementa. Qualquer advogado que trabalhe exclusivamente na área de Família em nosso Estado deve muito a ela, pois numa época em que a advocacia familiarista não tinha nenhum prestígio, ela ousou dedicar-se a esse ramo. Exemplo de coragem e obstinação, afirma.
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) também comentou sobre o falecimento na postagem da OAB-ES. "Brilhante mulher e jurista! Deus conforte família e amigos".

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