Roberto Bragatto, sócio da Coroa, morre aos 65 anos de Covid-19

Morreu nesta quinta-feira (18) em Vitória o empresário capixaba Roberto Bragatto, um dos donos da Coroa. Ele tinha 65 anos e, segundo a família, foi vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus

O irmão e sócio de Roberto, Ademar Bragatto, afirmou que ele era diabético e foi internado no dia 21 de outubro com Covid-19 em um hospital particular em Vitória. Três dias depois, o agravamento do quadro fez com que ele precisasse ir para a UTI, onde foi entubado, e após quase dois meses, não resistiu.

"É uma perda irreparável. O Roberto, meu irmão, era uma pessoa muito alegre, sempre gostou muito de ajudar o próximo, ele era muito família. Foi ainda um excelente empreendedor. Trabalho era a palavra de ordem dele", contou Ademar.

O enterro acontece nesta sexta-feira (18), em Ibiraçu. Roberto deixa esposa, filhos e netos.

A EMPRESA

A capixaba Coroa, com sede em Domingos Martins, tem mais de 80 anos de mercado e possui um grande portfólio de refrigerantes, energéticos e água mineral.