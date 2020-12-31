Criança de 4 anos está em estado grave após acidente com van em Anchieta

Acidente na BR 101, na altura de Jabaquara, em Anchieta Crédito: Internauta

O balanço divulgado pela PRF indica que todos os menores de idade estavam na van. Outra vítima de 52 anos também está em estado grave. Cinco pessoas, dentre elas um adolescente de 11 anos, tiveram ferimentos moderados, conforme informou a PRF, e as outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

Acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Anchieta

O acidente aconteceu às 5h40, no km 354,5. A colisão envolveu, além da van, que vinha de Minas Gerais, um carro de passeio e um caminhão, que ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos.

Segundo a PRF, o carro seguia no sentido norte (em direção a Vitória) e teria tentado ultrapassar um caminhão, que seguia na mesma direção. No momento da ultrapassagem, ele bateu de frente com uma van, que vinha do outro lado da pista. Com a colisão, a van acabou perdendo o controle e atingindo o caminhão.

Em Anchieta/ES no km 354,5 da BR-101 (Jabaquara), por volta de 05h40, informação de um acidente com vítima envolvendo um caminhão, um automóvel e uma van, PRF, ECO 101, CBOM e SAMU no local.

Interdição total da via. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) December 31, 2020