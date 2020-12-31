Criança de 4 anos está em estado grave após acidente com van em Anchieta

A Polícia Rodoviária Federal divulgou que nove crianças e adolescentes estão entre os 23 feridos do acidente na BR 101, na altura de Jabaquara, em Anchieta, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (31). Dentre os menores de idade, uma criança de quatro anos está em estado grave.
O balanço divulgado pela PRF indica que todos os menores de idade estavam na van. Outra vítima de 52 anos também está em estado grave. Cinco pessoas, dentre elas um adolescente de 11 anos, tiveram ferimentos moderados, conforme informou a PRF, e as outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves.
Acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Anchieta
O acidente aconteceu às 5h40, no km 354,5. A colisão envolveu, além da van, que vinha de Minas Gerais, um carro de passeio e um caminhão, que ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos.
Segundo a PRF, o carro seguia no sentido norte (em direção a Vitória) e teria tentado ultrapassar um caminhão, que seguia na mesma direção. No momento da ultrapassagem, ele bateu de frente com uma van, que vinha do outro lado da pista. Com a colisão, a van acabou perdendo o controle e atingindo o caminhão.
A ocorrência ainda está em andamento e as vítimas, sendo socorridas. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido sul, às 10h. Foram cerca de quatro horas com o trânsito totalmente bloqueado no local. O tráfego segue com sistema de pare e siga.