Acidente entre caminhão, carro e van interdita BR 101 em Anchieta

Acidente na BR 101, na altura de Jabaquara, em Anchieta Crédito: Internauta

Um acidente envolvendo três veículos na manhã desta quinta-feira (31) deixou pelo menos 23 pessoas feridas e a pista completamente interditada na BR 101 , na altura de Jabaquara, Anchieta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guarapari, que atende a ocorrência, a maior parte dos feridos estava em uma van, que vinha de Minas Gerais. Inicialmente, a PRF havia indicado que oito pessoas tiveram ferimentos graves e foram socorridas por uma equipe do Samu e encaminhadas para hospitais na região. Próximo às 14h, porém, a polícia informou que duas pessoas sofreram ferimentos graves.

Ainda segundo a PRF, outras cinco pessoas tiveram ferimentos moderados. As demais vítimas ficaram apenas levemente feridas.

O acidente aconteceu às 5h40, no km 354,5. A colisão envolveu, além da van, um carro de passeio e um caminhão, que ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos.

Acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Anchieta

Segundo a PRF, o carro seguia no sentido norte (em direção a Vitória) e teria tentado ultrapassar um caminhão, que seguia na mesma direção. No momento da ultrapassagem, ele bateu de frente com uma van, que vinha do outro lado da pista.

Com a colisão, a van acabou perdendo o controle e atingindo o caminhão. A ocorrência ainda está em andamento e as vítimas, sendo socorridas.

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido sul, às 10h. Foram cerca de quatro horas com o trânsito totalmente bloqueado no local. O tráfego segue com sistema de pare e siga.

Em Anchieta/ES no km 354,5 da BR-101 (Jabaquara), por volta de 05h40, informação de um acidente com vítima envolvendo um caminhão, um automóvel e uma van, PRF, ECO 101, CBOM e SAMU no local.

Interdição total da via. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) December 31, 2020