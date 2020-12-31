AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jabaquara

Acidente entre caminhão, carro e van interdita BR 101 em Anchieta

Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas na colisão, que aconteceu às 5h40. Duas vítimas estão em situação grave e as outras têm ferimentos moderados ou leves

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 08:39
trânsito interditado
Acidente na BR 101, na altura de Jabaquara, em Anchieta Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo três veículos na manhã desta quinta-feira (31) deixou pelo menos 23 pessoas feridas e a pista completamente interditada na BR 101, na altura de Jabaquara, Anchieta
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guarapari, que atende a ocorrência, a maior parte dos feridos estava em uma van, que vinha de Minas Gerais.  Inicialmente, a PRF havia indicado que oito pessoas tiveram ferimentos graves e foram socorridas por uma equipe do Samu e encaminhadas para hospitais na região.  Próximo às 14h, porém, a polícia informou que duas pessoas sofreram ferimentos graves.
Ainda segundo a PRF, outras cinco pessoas tiveram ferimentos moderados. As demais vítimas ficaram apenas levemente feridas.
O acidente aconteceu às 5h40, no km 354,5. A colisão envolveu, além da van, um carro de passeio e um caminhão, que ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos. 

Acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Anchieta

Segundo a PRF, o carro seguia no sentido norte (em direção a Vitória) e teria tentado ultrapassar um caminhão, que seguia na mesma direção. No momento da ultrapassagem, ele bateu de frente com uma van, que vinha do outro lado da pista. 
Com a colisão, a van acabou perdendo o controle e atingindo o caminhão. A ocorrência ainda está em andamento e as vítimas, sendo socorridas.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido sul, às 10h. Foram cerca de quatro horas com o trânsito totalmente bloqueado no local. O tráfego segue com sistema de pare e siga. 

Atualização

31/12/2020 - 12:07
Após a publicação deste texto, que apontava 12 pessoas feridas, a Polícia Rodoviária Federal informou que 23 pessoas tiveram ferimentos, oito delas estão em estado grave. Numa segunda atualização, por volta das 14h, foi informado que eram duas vítimas em situação mais crítica. De acordo com a ECO 101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido Sul por volta das 10h.  O texto foi atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem desaparece no mar durante surfe em Vila Velha
Suíça
Suíça bate Colômbia nos pênaltis e encara Argentina nas quartas
Imagem de destaque
8 receitas com chia para ajudar no emagrecimento de forma saudável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados