Acidente entre caminhão, carro e van interdita BR 101 em Anchieta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guarapari, que atende a ocorrência, a maior parte dos feridos estava em uma van, que vinha de Minas Gerais. Inicialmente, a PRF havia indicado que oito pessoas tiveram ferimentos graves e foram socorridas por uma equipe do Samu e encaminhadas para hospitais na região. Próximo às 14h, porém, a polícia informou que duas pessoas sofreram ferimentos graves.
Ainda segundo a PRF, outras cinco pessoas tiveram ferimentos moderados. As demais vítimas ficaram apenas levemente feridas.
O acidente aconteceu às 5h40, no km 354,5. A colisão envolveu, além da van, um carro de passeio e um caminhão, que ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos.
Acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Anchieta
Segundo a PRF, o carro seguia no sentido norte (em direção a Vitória) e teria tentado ultrapassar um caminhão, que seguia na mesma direção. No momento da ultrapassagem, ele bateu de frente com uma van, que vinha do outro lado da pista.
Com a colisão, a van acabou perdendo o controle e atingindo o caminhão. A ocorrência ainda está em andamento e as vítimas, sendo socorridas.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido sul, às 10h. Foram cerca de quatro horas com o trânsito totalmente bloqueado no local. O tráfego segue com sistema de pare e siga.
Atualização
31/12/2020 - 12:07
Após a publicação deste texto, que apontava 12 pessoas feridas, a Polícia Rodoviária Federal informou que 23 pessoas tiveram ferimentos, oito delas estão em estado grave. Numa segunda atualização, por volta das 14h, foi informado que eram duas vítimas em situação mais crítica. De acordo com a ECO 101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido Sul por volta das 10h. O texto foi atualizado.