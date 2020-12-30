Porsche capota e cai em ribanceira na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um carro importado da marca Porsche capotou e caiu em uma ribanceira na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu perto da entrada do bairro Nova Ponta da Fruta.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o esportivo saiu da pista no km 27,1, no sentido Norte, às 6h48. Uma vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. Não houve interdição no trânsito. Veja imagens registradas no local do acidente: