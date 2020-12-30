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Vítima foi socorrida

Porsche capota e cai em ribanceira na Rodovia do Sol em Vila Velha

Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o esportivo importado saiu da pista no km 27,1, no sentido Norte, às 6h48. Uma vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Não houve interdição no trânsito

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:37
Porsche ficou destruído após capotar e cair em ribanceira na Rodovia do Sol em Vila Velha
Porsche ficou destruído após capotar e cair em ribanceira na Rodovia do Sol em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Um carro importado da marca Porsche capotou e caiu em uma ribanceira na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu perto da entrada do bairro Nova Ponta da Fruta.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o esportivo saiu da pista no km 27,1, no sentido Norte, às 6h48. Uma vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. Não houve interdição no trânsito. Veja imagens registradas no local do acidente:

Porsche fica destruído após capotar e cair em ribanceira na Rodovia do Sol em Vila Velha

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