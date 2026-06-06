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Copa Espírito Santo

Porto Vitória vence o Sport-ES e se classifica em primeiro na Copa ES

Verdão contou com resultados paralelos para assumir a ponta da tabela

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2026 às 17:28
Porto Vitória
Rebeca Santos / Núcleo Desporte
Já classificado antes da bola rolar em Cariacica, no Engenheiro Araripe, o Porto Vitória somou mais três pontos na sétima e última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo. Diante do já eliminado Sport-ES, o Verdão marcou três vezes, com Miguel Marques, Thallysson e Victor Rangel, para garantir o resultado e a liderança da primeira fase.

Com a vitória sobre o Sport-ES, o Porto chegou aos 16 pontos na competição, e ultrapassou o Vitória-ES na tabela, tomando a liderança da primeira fase. O Sport, por sua vez, se despede da competição na sexta colocação, com 6 pontos.

Com o fim da primeira fase, o Porto Vitória encara agora o Rio Branco VN nas semifinais, devido ao posicionamento das equipes na tabela de classificação. Durante a fase inicial, os times se enfrentaram na terceira rodada, com vitória do Verdão por 1 a 0, no Olímpio Perim. Eliminado, o Sport-ES não joga mais pela Copa ES.


As semifinais da Copa Espírito Santo serão disputadas no formato de mata-mata. Em caso de igualdade n soma dos resultados das duas partidas, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados na primeira fase (Porto Vitória e Vitória-ES) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo.

Os dias, horários e locais das partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos dias 13 e 20 de junho. O ge.globo acompanha todos os confrontos em Tempo Real.


Como foi o jogo? 


Em primeiro tempo morno e marcado por erros técnicos dos dois lados, Porto e Sport foram para o intervalo sem marcar gols, com maior domínio do Verdão.

A segunda etapa teve mais movimento, e evidenciou o cansaço da equipe visitante. Com a posse dominada pelo Porto, o time do Sport teve que correr atrás da bola e perdeu pujância, o que abriu espaços na defesa que foram aproveitados pelo Verdão em três oportunidades diferentes. Na primeira, Miguel Marques recebeu passe de Kellynton para abrir o placar aos 14 do segundo tempo. Pouco tempo depois, na marca dos 22 minutos, Thallysson cobrou pênalti e ampliou. Quando o relógio mostrava 29 minutos passados, foi a vez de Victor Rangel aproveitar passe de Vini Moura para fazer o terceiro do Porto, e selar o placar final.

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