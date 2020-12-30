Acidente com tombamento de carga deixa pista interditada na BR 101

Um acidente com tombamento de carga deixa uma faixa interditada na BR 101, na Serra, no trecho da Rodovia do Contorno, para quem segue no sentido Cariacica, desde a madrugada desta quarta-feira (30). Não há vítimas ou feridos no acidente, que aconteceu no quilômetro 275. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito chegou a ser totalmente interditado no trecho às 8h para a retirada dos blocos. Às 9h30 o material foi retirado e a pista totalmente liberada.
Segundo informações da PRF, uma carreta carregada com dois blocos de granito tombou, e as rochas caíram na pista. Em uma imagem publicada nas redes sociais da PRF, é possível ver uma das rochas caída ao lado direito da via, que ficou danificada até a parte do acostamento. Com isso, uma das faixas está interditada.
O trecho ficou isolado e equipes fizeram o atendimento da ocorrência. Um guindaste foi ao local para a retirada dos blocos, que começou às 8h, quando a pista precisou ficar totalmente interditada para o procedimento. Segundo a PRF, as pedras foram retiradas e o trecho liberado às 9h30.
Atualização
30/12/2020 - 10:52
Esta matéria foi atualizada com novos comunicados da Polícia Rodoviária Federal sobre o trabalho de retirada dos blocos e sobre a liberação da pista. As informações foram inseridas no texto.