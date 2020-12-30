Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Acidente com tombamento de carga deixa pista interditada na BR 101

De acordo com a PRF, uma faixa da pista para quem segue no sentido Cariacica, no Contorno, está interditada

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 07:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 07:36
Pista parcialmente interditada na Rodovia do Contorno, na Serra, após acidente com tombamento de carga nesta quarta (30)
Carga está na pista Crédito: Divulgação / PRF
Um acidente com tombamento de carga deixa uma faixa interditada na BR 101, na Serra, no trecho da Rodovia do Contorno, para quem segue no sentido Cariacica, desde a madrugada desta quarta-feira (30). Não há vítimas ou feridos no acidente, que aconteceu no quilômetro 275. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).  O trânsito chegou a ser totalmente interditado no trecho às 8h para a retirada dos blocos. Às 9h30 o material foi retirado e a pista totalmente liberada. 
Segundo informações da PRF, uma carreta carregada com dois blocos de granito tombou, e as rochas caíram na pista. Em uma imagem publicada nas redes sociais da PRF, é possível ver uma das rochas caída ao lado direito da via, que ficou danificada até a parte do acostamento. Com isso, uma das faixas está interditada. 
O trecho ficou isolado e equipes fizeram o atendimento da ocorrência. Um guindaste foi ao local para a retirada dos blocos, que começou às 8h, quando a pista precisou ficar totalmente interditada para o procedimento. Segundo a PRF, as pedras foram retiradas e o trecho liberado às 9h30. 

Atualização

30/12/2020 - 10:52
Esta matéria foi atualizada com novos comunicados da Polícia Rodoviária Federal sobre o trabalho de retirada dos blocos e sobre a liberação da pista. As informações foram inseridas no texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River
Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados