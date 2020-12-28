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Tragédia em Família

Mãe e filha são as vítimas do acidente na BR 259, em João Neiva

Elas eram moradoras de Colatina. As vítimas foram identificadas como Leandra dos Santos, 31 anos, e Débora dos Santos Rosa, de apenas um ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 18:32

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:32

Mãe e filha morreram vítimas do ac
Mãe e filha morreram vítimas do grave acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Reprodução/ Rede Social
Mãe e filha são as vítimas do acidente de trânsito ocorrido na BR 259, no município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (27). Elas eram moradoras de Colatina, no Noroeste do Estado. As vítimas foram identificadas como Leandra dos Santos, 31 anos, e Débora dos Santos Rosa, de apenas um ano.
O marido de Leandra e a outra filha do casal, que também estavam no carro e se feriram, foram levados para o hospital. homem teve alta na manhã desta segunda-feira (28).A menina foi transferida para o Hospital e Maternidade São José, em Colatina. A unidade não informou o estado de saúde da garota.
O motorista do veículo, que é amigo da família e estava dando uma carona a eles, sofreu uma fratura na perna e continua internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, também em Colatina. Ele precisará passar por uma cirurgia.

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Os corpos da mulher e da criança foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e foram liberados por familiares na tarde desta segunda-feira (28).

O ACIDENTE

O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (27), no KM 17 da BR-259, em João Neiva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a minivan Spin e o Ford Focus bateram de frente, pouco antes das 19h e próximo à entrada do distrito de Acioli.
O acidente aconteceu na BR 259
Acidente grave deixou mãe e filha mortas em João Neiva Crédito: Reprodução
As vítimas viajavam na minivan Spin. Na noite de domingo (27), o trecho da pista onde ocorreu o acidente foi totalmente interditado. Mas, segundo a PRF, a estrada foi liberada algumas horas depois.

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