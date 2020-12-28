Mãe e filha são as vítimas do acidente na BR 259, em João Neiva

Mãe e filha morreram vítimas do grave acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Reprodução/ Rede Social

O marido de Leandra e a outra filha do casal, que também estavam no carro e se feriram, foram levados para o hospital. homem teve alta na manhã desta segunda-feira (28).A menina foi transferida para o Hospital e Maternidade São José, em Colatina. A unidade não informou o estado de saúde da garota.

O motorista do veículo, que é amigo da família e estava dando uma carona a eles, sofreu uma fratura na perna e continua internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, também em Colatina. Ele precisará passar por uma cirurgia.

Os corpos da mulher e da criança foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e foram liberados por familiares na tarde desta segunda-feira (28).

O ACIDENTE

O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (27), no KM 17 da BR-259, em João Neiva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a minivan Spin e o Ford Focus bateram de frente, pouco antes das 19h e próximo à entrada do distrito de Acioli.

Acidente grave deixou mãe e filha mortas em João Neiva Crédito: Reprodução