Colisão entre dois veículos deixa motoristas feridos em Linhares

Uma caminhonete e um carro colidiram em um cruzamento do bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O acidente foi na tarde desta quarta-feira (23). Os dois motoristas ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. Após a colisão, um dos carros só parou após bater em um poste.
O acidente foi na Avenida Carlos Manoel da Nóbrega, por volta de 14h15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos veículos só estavam os motoristas, os dois foram levados com ferimentos leves para o Hospital Geral de Linhares. As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o poste que o carro bateu corre o risco de cair. A EDP, responsável pelos serviços de energia elétrica, informou que não foi registrada falta de energia no local, devido ao acidente.
Equipes técnicas já foram mobilizadas para realizar a substituição do poste atingido. Apenas durante a execução do serviço, por questão de segurança, cerca de 25 clientes terão o fornecimento interrompido temporariamente, concluiu a empresa.